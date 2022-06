BTS新アルバムリード曲「Yet To Come」のミュージックビデオティザー公開(C)BIGHIT MUSIC

韓国の7人組グループ・BTSが8日、ニューアルバム『Proof』(韓国6月10日、日本6月13日発売)のリード曲「Yet To Come(The Most Beautiful Moment)」のミュージックビデオ(MV)ティザーを公式SNSで公開した。

30秒の映像は、広大な砂漠で撮影されたもの。それぞれ異なる姿のメンバー7人が順に登場。平穏ながらもあたたかいメロディーが加わり、長い余韻を残す。

「You and I, best moment is yet to come」というワンフレーズが流れ、『Proof』の発売日時が書かれた場面で終わる。発売日が2日後に迫るなか、全世界ファンの熱い関心が集まる。

『Proof』はBTSのデビュー9年の歴史を盛り込んだアルバム。3枚組CDには過去と現在、未来に対するメンバーたちの考えを盛り込んだ曲が収録される

また、デビュー記念日の13日には、YouTubeで配信される『Proof』Liveを通じて「Yet To Come」など新曲の初ステージを公開することが発表されている。

