スター・チャンネルが運営する配信サービス「スターチャンネルEX」にて、海外ドラマ『FIRES~オーストラリアの黒い夏~』(全6話)が、7月4日から独占配信される。予告映像と日本版キーアート、場面写真が到着した。

本作は、“Black Summer”(黒い夏)とも呼ばれる、2019年秋から20年にかけてオーストラリアの広範囲に広がった大規模森林火災をテーマに、この未曾有の災害を経験した人々の実話にインスパイアされた、オーストラリア国営放送局・ABCが手がけた6話構成のアンソロジー。

オーストラリアで約半年間にわたり猛威を振るったこの森林火災では、犠牲者33人、30億頭以上の野生動物も犠牲になり、3000戸以上の住宅が焼失するという甚大な被害をもたらした。

地球温暖化が進むなか年々悪化している森林火災の脅威を映像化し、それによって失われるものの尊さや大切なものとは何かを訴える。火災の迫力や、災害によって窮地に立たされる登場人物たちの行動や心境が非常にリアルに描かれており、自然災害大国である日本の視聴者にとっても遠い世界の話しとは思えない、真に迫る映像に圧倒されること間違いなしだ。

出演は、『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』や『ベイビー・ティース』主演で注目されるエリザ・スカンレン、『アバター2』の公開が控えるサム・ワーシントン、「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズのミランダ・オットー、ドラマ『FRINGE/フリンジ』のアナ・トーヴら、オーストラリアにゆかりのある新旧スターたちが勢ぞろいしている。

また、スカンレンと共に消防隊員を演じた『ウェントワース女子刑務所』にも出演のハンター・ペイジ=ロカードをはじめとする先住民族アボリジナルのキャストや、アジア系、アフリカ系など多様なオーストラリアを表した配役にも注目だ。

予告映像は、オーストラリアの雄大な自然の中、笑顔の人々の背後に、空に立ち込める暗雲と、天空まで真っ赤に染め上げる炎の様子が映し出されるところから始まる。果敢にも消火活動に尽力する消防士の姿と、人間ではとても抵抗不能な自然の力を前に深く戸惑う住民たちの姿。都市部の空までもが火災により異常な黄色に染まる様子や炎の迫力に圧倒され、緊張感の絶えない映像になっている。

消防車が炎の中で足止めされるシーンの撮影は、 『マンダロリアン』でも使用され、コロナ禍でできないロケーション撮影がスタジオで可能になったと話題になったLEDスクリーンを使用し撮影を実行。これまで一般的だったグリーンスクリーンをLEDパネルに置き換え背景に森林火災を映し出し、本物の炎や煙、火の粉も使い、5分ほどのシーンは3日がかりで撮影された。

クリエイターのトニー・エアーズは、命からがら火災を生き延びた友人を持ちながら、当時何もできない自分に無力さを感じ「ストーリーテラーとして、ドラマを通じてこのトラウマ的な経験を周りの人と話し乗り越える機会になれば」と、大きな被害を受けたニューサウスウェールズ州北部在住で、実際に家を失った多数の友人に住む場所を提供していたベリンダ・チャイコと共に制作を決意。この惨事を身近に経験した2人だからこそ作れたリアルな描写と人々の心に寄り添った脚本に心を揺さぶられる。

■配信・放送情報

配信:スターチャンネルEX」

【字幕版/吹替版】7月4日より独占配信開始

放送:BS10 スターチャンネル

【字幕版】8月30日スタート、毎週火曜 後11:00ほか

【吹替版】9月1日スタート、毎週木曜 後10:00ほか

※8月27日に吹替版第1話の無料放送実施

(C)2021 Tony Ayres Productions Pty Ltd, Australian Broadcasting Corporation and Screen Australia. ALL RIGHTS RESERVED.

