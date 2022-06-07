金沢学院大が初戦敗退 プロ注目右腕の堀本が7回まで無失点も救援陣崩れる【全日本大学野球】
2022年6月7日 21時31分
◇７日 第７１回全日本大学野球選手権大会１回戦 東日本国際大６―３金沢学院大（東京ドーム）
１２年ぶりに出場した金沢学院大は逆転３ランを浴びて初戦敗退となった。プロ注目の最速１５１キロ右腕・堀本が７回まで２安打無失点と好投も、３―０の８回に２ランで１点差に迫られて降板。その後に救援陣が逆転３ランなどを許し、初の８強入りを逃した。堀本は「後半に制球が乱れてしまった。基礎体力が足りないし、球種も増やしたい」と課題を挙げた。
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