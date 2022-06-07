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【中日スタメン】大島洋平が今季初の「2番・左翼」　2試合ぶりにスタメン復帰

2022年6月7日 17時31分

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中日・大島

中日・大島

◇7日　交流戦　ロッテ―中日(ZOZOマリン)
　スターティングメンバーが発表された。中日は大島洋平外野手が今季初めて「2番・左翼」で2試合ぶりにスタメン復帰。先発は小笠原慎之介投手。前回5月31日の楽天戦(バンテリン)では7イニング無失点の好投で3勝目を上げた。日米通算185勝を誇る田中将に投げ勝った勢いそのままにロッテ打線を封じ込める。
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・指・A・マルティネス
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・高橋周
8番・右・鵜飼
9番・遊・三ツ俣
投手・小笠原
【ロッテ】
1番・中・高部
2番・右・マーティン
3番・二・中村奨
4番・一・佐藤都
5番・指・レアード
6番・三・安田
7番・左・荻野
8番・遊・エチェバリア
9番・捕・松川
投手・石川
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