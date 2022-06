9人組ガールズグループ・NiziUの冠バラエティー『We NiziU! TV2』のBlu-ray化が決定した。NiziU初の映像作品として8月10日に発売される。

昨年11月から日本テレビで放送された『We NiziU! TV2』では、初の有観客ライブ出演となった『SUPERSONIC 2021』や、『バズリズム LIVE 2021』に密着。メンバーが3チームに分かれて原宿、水族館、スイーツ巡りなどの自由時間を楽しむロケや、有名セレクトショップでのファッション対決企画にも挑戦した。

さらには、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでアトラクションを楽しみ、「Take a picture」のUSJオリジナル・パフォーマンスビデオを撮影するなど、メンバーの素の姿を垣間見れるコンテンツが盛りだくさん。「Chopstick」や「Step and a step」、『Nizi Project』課題曲でNiziUとして初披露した「Boom Boom Boom」など、パフォーマンスコーナー「CluB NiziU」も好評を博した。

Blu-rayには全5話を、地上波未放送エピソードを含めた完全版として収録。Huluのみで配信された「NiziU Houseで手作り新年会!」も盛り込まれる。

特典ディスクには、1stアルバム『U』(2021年11月発売)のリリース時に行われた都内CDショップ初訪店にフィーチャーした「初アルバム発売の裏側」、原宿・水族館・スイーツ巡りロケの未公開コンテンツ「3時間の自由時間 車内編&未公開」を収録。

このほかにも、USJでの撮影の裏側「Document of Take a picture in UNIVERSAL STUDIOS JAPAN」、そのロケ後に行われた「たこ焼きパーティーin大阪」など多数のコンテンツが収められる。

■Blu-ray『We NiziU! TV2』収録内容

▼本編ディスク

第1話「初めてのライブ!SUPERSONIC 2021に密着」

第2話「NiziUとお出かけ!3時間の自由時間」

第3話「初のファッション・コーデ対決!」

第4話「憧れの横浜アリーナ!バズリズムLIVEの裏側に独占密着」

第5話「NiziUとお出かけ!念願のユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ」

第6話「NiziU Houseで手作り新年会!」

▼特典映像ディスク

・初アルバム発売の裏側

・3時間の自由時間 車内編&未公開

・たこ焼きパーティーin大阪

・Document of Take a picture in UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

・ある日のNiziU House未公開映像集

関連キーワード エンタメ総合