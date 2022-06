ASTRO4年ぶりの来日公演『The 3rd ASTROAD to JAPAN [STARGAZER]』より

韓国のボーイズグループ ASTROが3・4日の両日、千葉・幕張メッセ 国際展示場9〜11ホールで約4年ぶりとなる日本単独ライブ『ASTRO 2022 JAPAN CONCERT<The 3rd ASTROAD to JAPAN [STARGAZER]>』を開催し、2日間で約4万人を熱狂させた。

韓国デビュー6周年、4月には日本デビュー3周年を迎えたASTROは、日本でも人気の韓国ドラマ『女神降臨(原題)』で主演を務めたチャウヌ、リーダーのジンジンをはじめ、ムンビン、MJ、ラキ、ユンサナからなる6人組。MJが5月に入隊したため、5人での来日となった。日本での前回の単独ライブは東京・Zepp Tokyo(収容人数2700人規模)で行われたが、一気に人気を拡大した。

グループ名はスペイン語で「天体」を意味するだけに、今回のライブテーマは「STARGAZER(天文学者)」。メンバーが天文学者となり、星を見つけるという美しい映像がサイドストーリーとしてライブを彩った。

セットリストは「All Yours」(2021年)、「Drive to the Starry Road」(2022年)など近作を中心に、「これまでの会いたかった気持ちのすべてを詰め込んだ」(ユンサナ)という構成。最新アルバム『Drive to the Starry Road』に収録されたそれぞれのソロ曲も日替わりでパフォーマンスした。

初日はムンビンがセクシーで情熱的な「Let’s go ride」、ジンジンは「All Day」でインターンから大金持ちに昇り詰める男を楽しいパフォーマンスで披露。2日目はユンサナがアコースティックギター弾き語りで「24 Hours」を歌い、チャウヌは「First Love」で高校生に扮してドキドキの告白。ラキは「S#1.」で、恋人との幸せの絶頂から別れのどん底までを情感たっぷりにパフォーマンスし、不在のMJは両日VTRでソロ曲「Story」を披露した。

ユニットコーナーではムンビン&ユンサナがダークでセクシーな「WHO」で魅せると、ラッパーユニットのジンジン&ラキは、ファンキーなパーティーチューン「Just Breath」で会場を爆上げ。チャウヌはMJのソロ曲「Get Set Yo」をユンサナとデュエットした。

「Like stars」でファンにバラの花をプレゼントすると、「ファンというたくさんの星の光が届き、星の中で唯一輝くASTROになった」という天文学者たちのサイドストーリーのエンディング映像に続いて、最新活動曲「Candy Sugar Pop」へ。そして「After Midnight」で本編を締めくくった。

アンコールでは「Every Minute」「You Smile」「Confession」のメドレーで会場を駆け抜け、MJも映像で登場した「Call Out」でフィナーレを迎えた。

日本公演は4年ぶりだったにもかかわらず、自身最大規模の会場でのコンサートにメンバーは感激の面持ちでそれぞれあいさつ。

ムンビン「こんなに大きな会場でコンサートができることはうれしいけれど、もっと皆さんに近づきたい。近づける状況になったら、皆さんとたくさん話をして、目を合わせたいです。僕は今25歳(日本の数え方では24歳)ですが、25歳でこんなに良い記憶を与えてくださって、ありがとうございます」

チャウヌ「デビューの頃からメンバーたちと『2万人を埋められるグループになれるかな?』と話していたので、感慨深いです。『会いたかった!』という皆さんの感情が伝わりました。こんな幸運を与えてくださって、ありがとうございます」

ユンサナ「公演中、ずっと幸せでしたが、皆さんが声を出せなかったことが心残りです。次の来日公演はまだ決まっていませんが、もっと大きな会場で会えるように頑張ります」

ラキ「今までは僕たちがファンの皆さんから力をもらってきました。成長したこれからは、皆さんに力を届け、原動力になり、恩返ししていきたいです」

そして、最後にリーダーのジンジンが「すごく幸せでした。僕たちがステージで走り回れる原動力になってくださって、本当にありがとうございます」と感謝を伝えると、「これからも頑張って努力するASTROになります。いつかMJさんも一緒に、ドームで会いましょう!」と大きな野望を掲げて再会を約束した。

このライブの模様は、Stagecrowdで6月12日まで見逃し配信中。

関連キーワード エンタメ総合