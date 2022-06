TOKYO FMが雑誌『週刊文春』とタイアップした「週刊文春×TOKYO FM 1day Special」を実施

TOKYO FMが15日、雑誌『週刊文春』とタイアップした「週刊文春×TOKYO FM 1day Special」を実施。午前のワイド番組『Blue Ocean』から『SCHOOL OF LOCK!』まで7番組に、「週刊文春」で連載を持つ文化人や同誌編集長、電子版コンテンツディレクター、記者たちがゲスト出演を果たし、あの“文春砲”の秘密、スクープの裏側などに迫る。

これに先がけて、9日に発売する『週刊文春』には、TOKYO FMパーソナリティー陣が誌面に続々登場する。

「週刊文春×TOKYO FM 1day Special」ラインナップ

■『住吉美紀のBlue Ocean』 (前9:00~11:00 住吉美紀)

『週刊文春』編集長・加藤晃彦氏が生出演

■『ディア・フレンズ』(11:00~11:30 坂本美雨)

6月15日、16日の2日間にわたり、『週刊文春』で30年近く連載「阿川佐和子のこの人に会いたい」を担当する阿川佐和子がゲストに登場。

■『ALL-TIME BEST~LUNCH TIME POWER MUSIC~supported by Ginza Sony Park』(11:30~後1:00 LOVE)

特別企画「オールタイム文春アーティクル」を実施。『週刊文春』に掲載された国内外のミュージシャンに関する記事(アーティクル)を、記者が解説しながら振り返る回顧録をオンエア。ゲスの極み乙女。川谷絵音×週刊文春コラボにまつわるエピソードも紹介。

■『THE TRAD』(後3:00~4:50 ハマ・オカモト、中川絵美里)

「週刊文春」で連載「人生エロエロ」を担当するみうらじゅんが生出演。

■『Skyrocket Company』(5:00~7:48 マンボウやしろ、浜崎美保)

『週刊文春』記者・松村優子氏が生出演。張り込みの裏側、取材術についてたっぷりトークを行う。

■『Roomie Roomie!』(8:00~8:55 眉村ちあき)

『Skyrocket Company』に続いて『週刊文春』記者・松村優子氏が生出演。

■『SCHOOL OF LOCK!』(10:00~11:55 こもり校長、ぺえ教頭)

『週刊文春』電子版コンテンツディレクター・村井弦氏が生出演。10代に向けて編集の仕事を語る。

6月5日(日)放送『NISSAN あ、安部礼司 〜Beyond The Average〜』では、『週刊文春』で連載「川柳のらりくらり」を担当する柳家喬太郎がゲストに登場(放送後1週間以内はradikoで聴取可能。

『週刊文春』6月16日号(9日発売)

「時はカネなり」に住吉美紀(『Blue Ocean』パーソナリティ)が登場。

「阿川佐和子のこの人に会いたい」に坂本美雨(『ディア・フレンズ』パーソナリティ)が登場。

「男の肖像」にハマ・オカモト(『THE TRAD』)が登場。

「新・家の履歴書」にマンボウやしろ(『Skyrocket Company』)が登場。

「私の取り寄せ便」に吉田明世(『ONE MORNING』、『THE TRAD』)が登場。

「ご褒美ごはん」に中西哲生(『TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park』)、こもり校長/ぺえ教頭(『SCHOOL OF LOCK!』)、野呂佳代/眉村ちあき(『Roomie Roomie!』)が登場

「原色美女図鑑」に宇賀なつみ(『日本郵便 SUNDAY‘S POST』)が登場。

「川柳のらりくらり」に『NISSAN あ、安部礼司 〜Beyond The Average〜』の川柳が採用されるか…!?

