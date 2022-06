『対談集 TALK to YOU』で対談する吉沢亮(右)と山崎賢人 撮影/Takemi Yabuki〈W〉

俳優の吉沢亮がさまざまなゲストと対談した雑誌連載をまとめた書籍のタイトルが『対談集 TALK to YOU』(24日発売・集英社)に決定し、撮り下ろし特別ゲストに俳優の山崎賢人が登場することも決定した。2人が出演する映画『キングダム2 遥かなる大地へ』(7月15日公開)の撮影中のエピソードもひと足早く語っている。

本作は、ファッション誌『SPUR』(集英社)に掲載された対談連載を書籍化。連載は「See you in a Bar」、「Come on a my room!!」、「TAKE YOUR SEAT」、「Gathering in the Light」と毎年形を変えながら4年にわたり続き、2022年3月号で惜しまれつつ最終回を迎えた。

吉沢にとって、ドラマ『水球ヤンキース』(2014年/フジテレビ)、映画『オオカミ少女と黒王子』(16年)、『斉木楠雄のΨ難 』(17年)、『キングダム』シリーズ(19年、22年)など、自分の中であれは転機だったなと思う作品で、山崎と共演してきた。誌面では、息ぴったりな2人の写真とインタビューが収録される。

そのほか、歴代ゲスト全49人の対談を網羅し、吉沢のスペシャルインタビューも収録。また、本作の表紙は吉沢のデビュー日である21日に公開される。

関連キーワード エンタメ総合