毎月第1日曜日は「スカパー!無料の日」。視聴環境(※下段)が整っていれば、「スカパー!」に加入していなくても無料で専門チャンネルの番組を視聴することができる(無料放送対象外の番組もあり)。海外ドラマ専門チャンネル「スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ」(CS310ch)で5月31日より独占日本初放送がスタートした人気アクション・サスペンスドラマ『ブラックリスト シーズン9』の第1話も、本日(5日)午後7時より無料で観ることができる。

『ブラックリスト』(2013年~)は、悪が悪を裁く、犯罪心理サスペンス。映画『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』(2015年)やドラマ『ボストン・リーガル』(04年~08年)などで知られるジェームズ・スペイダーが、映画『羊たちの沈黙』(1992年)のハンニバル・レクター博士に匹敵するずば抜けた知能を持つ悪人カリスマ像を構築し、人気を博しているドラマシリーズ。

主人公は、最重要指名手配犯レイモンド・“レッド”・レディントン(演:ジェームズ・スペイダー)。彼が突然、出頭してきて、他の凶悪犯逮捕のためFBIに手を貸すと言い出す。「餅は餅屋」というべきか、FBIやCIAが存在すら把握していない犯罪者のことまで知りつくしている彼は、世界中の犯罪者の情報を集めた“ブラックリスト”を合衆国に提供する代わりに、超法規的に一定の自由を保障されることに。だが“リスト”に載った犯罪者の逮捕に協力することもあれば、その背後で暗躍して敵を排除し、金や権力を手に入れることも。

人類の救世主になるためか、悪の頂点に立つためか、それともほかに目的があるのか、いまだ謎に包まれているレッドの正体とは? シーズン9は、全米NBCネットワークにて昨年10月より放送され、すでにシーズン10の制作も決定している。

シーズン9は、シーズン1〜8までレディントンと作品を牽引してきたメー

ガン・ブーン演じる女性捜査官エリザベス・キーンの衝撃の死から2年が経過したところから物語が始まる。2年の間でそれぞれの生活は大きく変化したものの、ある事件をきっかけに、かつての仲間たちが再びチームを結成。シーズンごとに巧妙に伏線が張り巡らされてきたミステリーは、いよいよ核心へと近づいてきているようで、シーズン9はシリーズの重要な転機となりそうなのだ。

そんなシーズン9の第1話から新キャストとして加入したのが、レディントンのボディガード、ウィーチャ役のディアニー・ロドリゲスだ。『アウトサイダー』や『レイ・ドノヴァンザ・フィクサー』、『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』など人気ドラマシリーズにゲスト出演歴はあるが、『ブラックリスト』のウィーチャ役は彼女のキャリアにとって初の大役だ。

ジェームズとはもちろん初共演。ディアニーが、ジェームズと初めて一緒になったのは、車中でのシーンだったそうで、緊張のあまりかなりぎくしゃくした“初共演”になってしまったエピソードが伝わっている。

「私は車の運転席にいて、ジェームズが後部座席に乗り込んできたの」とディアニー。クルーがカメラの位置を変更するため、撮影は一時中断することになり、密室のような空間に、しばらくジェームズと二人きりになってしまった。間が持たない。ディアニーは自分の心臓の音が聞こえるほど緊張していたに違いない。声をかけたのはジェームズだった。「彼から『やあ、ディアニー。僕はジェームズだ。よろしくね』と言ってきたの。私は『ご機嫌いかがですか、“ボスマン”』って答えたわ」。

ディアニーにとって、ジェームズはまるで上司(ボスマン)のような存在に思えたのだろう。ジェームズはその言葉をとらえた。「彼は『今、なんて僕を呼んだの? ジェームズと呼んでくれたらいいんだよ』と言われたの」。ありがたい言葉だったが、ディアニーは恐縮してますます固まってしまった。

「ジェームズなんて呼べません。私はずっと後輩ですから。それに私はあなたの大ファンなんです。とにかくジェームズとは呼べません、ごめんなさい」と、なんとか声を絞りだした。ディアニーはこの間、ジェームズの顔を直視することもできなかったとか。全ては運転席のバックミラー越しに“ボスマン”と会話を続けていた。

さすがのジェームズもあきれたらしい。「おもしろい考えだね。頭にいれておくよ」とだけ答えて口をつぐんでしまったという。ディアニーの体内時間によれば、そこから20秒の沈黙。耐えられなくなり、「私、変なこと言いましたか?」と問いかけた。ジェームズはそれには答えず、ただにっこり笑って、その場を収めたという。そんなぎくしゃくした初対面の後に撮影された車中のシーンにも注目だ。

※スカパー!を視聴するには、対応テレビ/レコーダーと対応アンテナが必要。あるいは、光回線を利用したテレビサービスに加入していれば、アンテナや専用端末がなくても視聴することができる。

■『ブラックリスト シーズン9』放送情報

【二ヶ国語版】毎週火曜 後10:00~

【字幕・5.1ch サラウンド版】毎週火曜 深0:00~ほか

(C)2021, 2022 Sony Pictures Television Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved.

