本文へ移動

Ｒソックス沢村、１回を無失点　アスレチックス戦

2022年6月5日 08時33分 (6月5日 08時40分更新)
　▽アスレチックス―レッドソックス（４日・オークランド）
　レッドソックスの沢村は８―０の九回から３番手で１回を投げ、無安打無失点、１三振だった。防御率は３・００。チームはそのまま勝った。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧