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【中日スタメン】大島洋平が「１番・中堅」に復帰 先発・高橋宏斗はオープン戦の借りを返す！

2022年6月4日 13時49分

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大島洋平

大島洋平

◇４日　交流戦　中日―ソフトバンク（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は２試合連続でスタメンを外れていた大島洋平外野手が「１番・中堅」で出場。前夜は零封負けを喫した打線の起爆剤となれるか。先発は高橋宏斗投手。３月３日のソフトバンクとのオープン戦（ペイペイドーム）では４イニングを投げ、３与四球２失点と悔しさを味わった。借りを返し、今季の交流戦初勝利を狙う。
【ソフトバンク】
１番・二・三森
２番・遊・牧原大
３番・右・柳田
４番・左・グラシアル
５番・一・中村晃
６番・中・柳町
７番・三・周東
８番・捕・渡辺
９番・投・大関
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・Ａ・マルティネス
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・捕・木下
７番・三・高橋周
８番・遊・三ツ俣
９番・投・高橋宏

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