大島洋平

◇４日 交流戦 中日―ソフトバンク（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は２試合連続でスタメンを外れていた大島洋平外野手が「１番・中堅」で出場。前夜は零封負けを喫した打線の起爆剤となれるか。先発は高橋宏斗投手。３月３日のソフトバンクとのオープン戦（ペイペイドーム）では４イニングを投げ、３与四球２失点と悔しさを味わった。借りを返し、今季の交流戦初勝利を狙う。

【ソフトバンク】

１番・二・三森

２番・遊・牧原大

３番・右・柳田

４番・左・グラシアル

５番・一・中村晃

６番・中・柳町

７番・三・周東

８番・捕・渡辺

９番・投・大関

【中日】

１番・中・大島

２番・右・岡林

３番・左・Ａ・マルティネス

４番・一・ビシエド

５番・二・阿部

６番・捕・木下

７番・三・高橋周

８番・遊・三ツ俣

９番・投・高橋宏