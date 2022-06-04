【中日スタメン】大島洋平が「１番・中堅」に復帰 先発・高橋宏斗はオープン戦の借りを返す！
2022年6月4日 13時49分
◇４日 交流戦 中日―ソフトバンク（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は２試合連続でスタメンを外れていた大島洋平外野手が「１番・中堅」で出場。前夜は零封負けを喫した打線の起爆剤となれるか。先発は高橋宏斗投手。３月３日のソフトバンクとのオープン戦（ペイペイドーム）では４イニングを投げ、３与四球２失点と悔しさを味わった。借りを返し、今季の交流戦初勝利を狙う。
【ソフトバンク】
１番・二・三森
２番・遊・牧原大
３番・右・柳田
４番・左・グラシアル
５番・一・中村晃
６番・中・柳町
７番・三・周東
８番・捕・渡辺
９番・投・大関
１番・二・三森
２番・遊・牧原大
３番・右・柳田
４番・左・グラシアル
５番・一・中村晃
６番・中・柳町
７番・三・周東
８番・捕・渡辺
９番・投・大関
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・Ａ・マルティネス
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・捕・木下
７番・三・高橋周
８番・遊・三ツ俣
９番・投・高橋宏
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・Ａ・マルティネス
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・捕・木下
７番・三・高橋周
８番・遊・三ツ俣
９番・投・高橋宏
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