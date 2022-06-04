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名古屋の対局場　２２日開場

2022年6月4日 05時05分 (6月4日 05時05分更新)
　日本将棋連盟は３日、名古屋市中村区名駅４の複合施設「ミッドランドスクエア」に新設する「名古屋将棋対局場」を、２２日に開場すると発表した。初日は杉本昌隆八段（５３）＝名古屋市＝と藤井聡太五冠の師弟が、それぞれ対局する。
　対局は同日午前１０時から。藤井五冠は順位戦Ａ級で佐藤康光九段（５２）と、杉本八段は同Ｂ級２組で佐々木慎七段（４２）と戦う。

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