梅宮アンナ photo:田中達晃/Pash(C)oricon ME inc.

タレントの梅宮アンナ(49)が3日、自身のインスタグラムを更新。長女・百々果さん(20)との2ショットを公開した。

「今日はパスポートを作りに行って来て ランチはSCANDIAへ 炭火焼きステーキは、実に美味しい」と1日を振り返り、百々果さんとの2ショットなどをアップ。ピッタリと寄り添う2人の姿から、母娘の仲の良さがにじみ出ている。

この投稿にファンから「ステーキよりももちゃんに釘付け どんどん綺麗になってます かっわいいーーー!!」「Momo is so very pretty girl」「すごく綺麗」などの声が寄せられた。

