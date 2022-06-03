Hey! Say! JUMP「a r e a / 恋をするんだ / 春玄鳥」（ジェイ・ストーム／2022年5月25日発売）

Hey! Say! JUMPの最新シングル「a r e a / 恋をするんだ / 春玄鳥」（エリア / こいをするんだ / はるつばめ）が、初週22.9万枚を売り上げ、5月31日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： a r e a / 恋をするんだ / 春玄鳥 ／ Hey!Say!JUMP

2位： あの子コンプレックス ／ =LOVE

3位： Free Style ／ 刀剣男士 formation of パライソ

4位： PAJAMA PARTY ／ 岩橋玄樹

5位： 微笑ノ国 ／ FES☆TIVE

6位： ラストダンスに BYE BYE ／ BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE

7位： Eternal Light ／ DiverDiva[朝香果林(久保田未夢),宮下愛(村上奈津実)]

8位： M八七 ／ 米津玄師

9位： 世界、西原商会の世界! Part2 逆featuring CRAZY KEN BAND ／ RHYMESTER

10位： Walkin’ In My Lane ／ milet

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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