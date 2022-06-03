6/6付週間シングルランキング1位はHey! Say! JUMPの「a r e a / 恋をするんだ / 春玄鳥」
2022年6月3日 17時00分 (6月3日 18時06分更新)
Hey! Say! JUMPの最新シングル「a r e a / 恋をするんだ / 春玄鳥」（エリア / こいをするんだ / はるつばめ）が、初週22.9万枚を売り上げ、5月31日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： a r e a / 恋をするんだ / 春玄鳥 ／ Hey!Say!JUMP
2位： あの子コンプレックス ／ =LOVE
3位： Free Style ／ 刀剣男士 formation of パライソ
4位： PAJAMA PARTY ／ 岩橋玄樹
5位： 微笑ノ国 ／ FES☆TIVE
6位： ラストダンスに BYE BYE ／ BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE
7位： Eternal Light ／ DiverDiva[朝香果林(久保田未夢),宮下愛(村上奈津実)]
8位： M八七 ／ 米津玄師
9位： 世界、西原商会の世界! Part2 逆featuring CRAZY KEN BAND ／ RHYMESTER
10位： Walkin’ In My Lane ／ milet
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
【オリコンランキングご利用上のご注意】
オリコンランキング（売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング）の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト（PC、ブログ、携帯電話等）や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。
オリコンランキング（売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング）の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト（PC、ブログ、携帯電話等）や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。
『俺かわ』初回の見逃し配信、オシドラ史上最高120万回突破 山田涼介Wピース
Hey! Say! JUMP、代表曲の歌割りシャッフル 新曲ジャケ写＆初回盤カップリング曲解禁
Hey! Say! JUMP、ファンの声をもとにバースデーソング「Happy! Birthdaaaaaaaay」完成
【写真】Hey! Say! JUMP『anan』チョコレート特集に登場 “甘い”グラビアで魅了
Hey! Say! JUMP、代表曲の歌割りシャッフル 新曲ジャケ写＆初回盤カップリング曲解禁
Hey! Say! JUMP、ファンの声をもとにバースデーソング「Happy! Birthdaaaaaaaay」完成
【写真】Hey! Say! JUMP『anan』チョコレート特集に登場 “甘い”グラビアで魅了
おすすめ情報