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ＮＨＬ、アバランチが２連勝　プレーオフ西決勝

2022年6月3日 14時40分 (6月3日 15時07分更新)
　西カンファレンス決勝のオイラーズ戦でゴールを喜ぶアバランチの選手たち＝２日、デンバー（ＡＰ＝共同）

　西カンファレンス決勝のオイラーズ戦でゴールを喜ぶアバランチの選手たち＝２日、デンバー（ＡＰ＝共同）

　北米プロアイスホッケーＮＨＬのプレーオフは２日、デンバーで西カンファレンス決勝（７回戦制）第２戦が行われ、アバランチがオイラーズに４―０で快勝し、２連勝とした。カドリは３アシストをマーク。マキノンらが着実に得点した。（共同）

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