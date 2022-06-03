舞台『ワールドトリガー the Stage』大規模侵攻編（C）葦原大介／集英社 （C）『ワールドトリガー the Stage』 製作委員会

2022年8月東京・京都にて上演が決定している『ワールドトリガー the Stage』大規模侵攻編のメインビジュアルが公開された。

近界最大級の軍事強国アフトクラトルが仕掛ける大規模侵攻、それを迎え撃つボーダー。総勢26名のキャストが結集したビジュアルとなっている。

さらに宇佐美栞役：茜屋日海夏、レプリカ・林藤匠役：鯨井康介の声の出演が決定し、公演PVも公開された。

■『ワールドトリガー the Stage 』大規模侵攻編

出演：空閑遊真役：植田圭輔

三雲修役：溝口琢矢

雨取千佳役：其原有沙

迅悠一役：高橋健介

木崎レイジ役：田鶴翔吾

小南桐絵役：浜浦彩乃

烏丸京介役：田村心

太刀川慶役：近藤頌利

出水公平役：飯山裕太

風間蒼也役：廣野凌大

歌川遼役：奥野 翼

菊地原士郎役：宮尾颯

緑川駿役：高橋陸人

嵐山准役：小南光司

木虎藍役：河内美里

三輪秀次役：櫻井圭登

米屋陽介役：鐘ヶ江洸

奈良坂透役：結城伽寿也

古寺章平役：佐藤志有

城戸正宗役：早乙女じょうじ

ハイレイン役：中村誠治郎

エネドラ役：丸山龍星

ランバネイン役：新井將

ヴィザ役：根本正勝

ヒュース役：阪本奨悟

ミラ役：松葉朋実

◆東京公演◆

2022年8月5日～8月14日 品川プリンスホテル ステラボール

◆京都公演◆

2022年8月19日～8月21日 京都劇場

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