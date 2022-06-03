舞台『ワールドトリガー』ビジュアル＆PV公開 茜屋日海夏・鯨井康介の声出演決定
2022年6月3日 10時00分 (6月3日 11時05分更新)
2022年8月東京・京都にて上演が決定している『ワールドトリガー the Stage』大規模侵攻編のメインビジュアルが公開された。
近界最大級の軍事強国アフトクラトルが仕掛ける大規模侵攻、それを迎え撃つボーダー。総勢26名のキャストが結集したビジュアルとなっている。
さらに宇佐美栞役：茜屋日海夏、レプリカ・林藤匠役：鯨井康介の声の出演が決定し、公演PVも公開された。
■『ワールドトリガー the Stage 』大規模侵攻編
出演：空閑遊真役：植田圭輔
三雲修役：溝口琢矢
雨取千佳役：其原有沙
迅悠一役：高橋健介
木崎レイジ役：田鶴翔吾
小南桐絵役：浜浦彩乃
烏丸京介役：田村心
太刀川慶役：近藤頌利
出水公平役：飯山裕太
風間蒼也役：廣野凌大
歌川遼役：奥野 翼
菊地原士郎役：宮尾颯
緑川駿役：高橋陸人
嵐山准役：小南光司
木虎藍役：河内美里
三輪秀次役：櫻井圭登
米屋陽介役：鐘ヶ江洸
奈良坂透役：結城伽寿也
古寺章平役：佐藤志有
城戸正宗役：早乙女じょうじ
ハイレイン役：中村誠治郎
エネドラ役：丸山龍星
ランバネイン役：新井將
ヴィザ役：根本正勝
ヒュース役：阪本奨悟
ミラ役：松葉朋実
出演：空閑遊真役：植田圭輔
三雲修役：溝口琢矢
雨取千佳役：其原有沙
迅悠一役：高橋健介
木崎レイジ役：田鶴翔吾
小南桐絵役：浜浦彩乃
烏丸京介役：田村心
太刀川慶役：近藤頌利
出水公平役：飯山裕太
風間蒼也役：廣野凌大
歌川遼役：奥野 翼
菊地原士郎役：宮尾颯
緑川駿役：高橋陸人
嵐山准役：小南光司
木虎藍役：河内美里
三輪秀次役：櫻井圭登
米屋陽介役：鐘ヶ江洸
奈良坂透役：結城伽寿也
古寺章平役：佐藤志有
城戸正宗役：早乙女じょうじ
ハイレイン役：中村誠治郎
エネドラ役：丸山龍星
ランバネイン役：新井將
ヴィザ役：根本正勝
ヒュース役：阪本奨悟
ミラ役：松葉朋実
◆東京公演◆
2022年8月5日～8月14日 品川プリンスホテル ステラボール
◆京都公演◆
2022年8月19日～8月21日 京都劇場
2022年8月5日～8月14日 品川プリンスホテル ステラボール
◆京都公演◆
2022年8月19日～8月21日 京都劇場
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