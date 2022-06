アレックス・ラミレス (C)oricon ME inc.

横浜DeNAベイスターズ前監督のアレックス・ラミレスが、2日までに自身のインスタグラムを更新。妻のラミレス美保さんとダンベルトレーニングに励む姿を公開した。

ラミレスは英語で「Action means more the words! Don't tell me Show me!!」(行動は言葉よりも大切だ! 言わずに見せろ!)とつづり、美保さんと並び、ともに両手でダンベルを上げ下げするハードなトレーニングの動画をアップ。

美保さんは第4子を妊娠中ともあって、この姿にファンは驚き、「ママすげ~妊婦で最強…」「お腹の中で赤ちゃんも筋トレしていそう(笑)」「かっこいい夫婦」などと、称賛の声が寄せられている。

ラミレスと美保さんは2015年4月に結婚。今年3月に第4子を美保さんが妊娠したことを発表し、7月に出産を予定している。

関連キーワード エンタメ総合