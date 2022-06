BTS『BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO DVD』(BIGHIT MUSIC/2022年5月27日発売)(P)&(C)BIGHIT MUSIC

BTSのライブ映像作品『BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO DVD』が、「週間DVDランキング」において初週9.7万枚を売り上げ、2022年6月2日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で初登場1位を獲得した。

これで、1999/4/5付からスタートした「週間DVDランキング」で、オリコン史上1000作目となるDVD1位獲得作品【※1】となった。

なお、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc(以下BD)を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも、初週売上9.7万枚で初登場1位を獲得。通算7作目の1位となり、「週間ミュージックDVD・BD通算1位獲得作品数」は海外アーティスト歴代1位タイ【※2】となった。

本作は、BTSのデビュー8周年記念“FESTA”のフィナーレを収めた映像作品。今回発売されたDVDに続き、Blu-ray Discは7月に発売が予定されている。

【※1】節目のオリコン週間DVDランキング1位作品/1作目:アニメーション『カウボーイビバップ 4th Session』(1999/4/5付)、50作目:アーノルド・シュワルツェネッガー『エンド・オブ・デイズ』(2000/8/21付)、100作目:宇多田ヒカル『UTADA HIKARU UNPLUGGED』(2001/12/10付)、200作目:アニメーション『シュレック2スペシャル・エディション』(2004/11/29付)、300作目:渡辺謙『硫黄島からの手紙』(2007/4/30付)、400作目:ユニコーン『MOVIE 12/UNICORN TOUR 2009 蘇える勤労』(2009/6/29付)、500作目:アニメーション『劇場版 マクロスF(フロンティア)~サヨナラノツバサ~』(2011/10/31付)、600作目:Hey! Say! JUMP『全国へJUMPツアー2013』(2013/11/25付)、700作目:三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE『三代目 J Soul Brothers LIVE TOUR 2015「BLUE PLANET」』(2015/12/28付)、800作目:AAA『AAA DOME TOUR 2017 -WAY OF GLORY-』(2018/1/29付)、900作目:B'z『B'z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE-』(2020/3/9付)、1000作目:BTS『BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO DVD』(2022/6/6付)

【※2】海外アーティストによる「ミュージックDVD・BD通算1位獲得作品数」記録※達成順/1位:東方神起、BTS(7作)、3位:BIGBANG(6作)

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付~集計開始

<クレジット:オリコン調べ(2022/6/6付:集計期間:2022年5月23日~5月29日)>

