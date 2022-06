SHINeeのONEW(オンユ)が日本1stソロアルバム『Life goes on』新ビジュアル公開

韓国の男性グループSHINee(シャイニー)のリーダー・ONEW(オンユ)の日本1stソロアルバム『Life goes on』(7月6日発売)の新ビジュアルおよび全形態ジャケット写真が公開された。

ジャケット写真は『Life goes on』に収録されている6曲のオリジナル曲それぞれをイメージし、それぞれ異なる衣装で撮影。さまざまな表情のONEWを楽しむことができる。あわせて、オリジナル曲のタイトルや曲順も発表された。

先行リリースしたデジタルEP『Who sings? Vol.1』は、日本を含む6ヶ国・地域でiTunes初登場1位を獲得。先行シングルのJ-POPカバー「キラキラ」「鱗(うろこ)」を含めて話題を読んでいる。『Who sings? Vol.1』は、ニューアルバム『Life goes on』のボーナスCDとしても収録される。

ONEWは、7月6日に本作をリリース後、7月8日の東京・日本武道館公演を皮切りに日本で初となるソロツアー『ONEW Japan 1st Concert Tour 2022 ~Life goes on~』を開催し、大阪、名古屋、福岡など4都市6公演を行う。

■ONEW(SHINee) JAPAN 1st ALBUM『Life goes on』収録曲

Disc1:Life goes on(Original 6 Songs)

1. 夜明けの世界

2. 遅く起きた朝に

3. Life is...

4. Beauty

5. Lighthouse

6. Life goes on

Disc2:Who sings? Vol.1(Cover 4 Songs)

1. Everything

2. キラキラ

3. 鱗(うろこ)

4. やさしいキスをして

