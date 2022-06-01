【天皇杯】同大と対戦する名古屋 3年目のDF吉田晃が先発入り…同年代を相手にアピール狙う
2022年6月1日 17時40分
◇1日 サッカー天皇杯2回戦 名古屋―同大（パロマ瑞穂ラグビー場）
名古屋グランパスの先発メンバーが発表され、3年目のDF吉田晃（20）が先発入り。MF内田宅哉（23）、MF斎藤学（32）らリーグ戦で出場時間が短い選手を先発させるターンオーバーを実行した。
吉田晃は九州国際大付高から2020年にグランパス入りするも、ここまで若手の育成を主眼に置いたJエリートリーグを除き公式戦出場なし。同年代の大学生を相手に、アピールを狙う。
【名古屋】
GK武田洋平
DF丸山祐市
DFチアゴ
DF吉田晃
MF石田凌太郎
MF内田宅哉
MF吉田温紀
MF仙頭啓矢
MF阿部浩之
MF斎藤学
FW金崎夢生
GK武田洋平
DF丸山祐市
DFチアゴ
DF吉田晃
MF石田凌太郎
MF内田宅哉
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MF仙頭啓矢
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