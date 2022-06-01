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【中日スタメン】野手は前日と同じ布陣…19歳上田洸太朗がバンテリンD初先発

2022年6月1日 17時23分

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キャッチボールする上田

キャッチボールする上田

◇1日　中日－楽天（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表された。連勝目指す中日は前日と同様の布陣で挑む。先発は上田洸太朗投手。2度目の先発登板で、初めて本拠地のマウンドに上がる19歳がプロ初勝利を目指す。
【楽天】
1番・左・西川
2番・遊・小深田
3番・二・浅村
4番・右・島内
5番・中・辰巳
6番・一・鈴木大
7番・三・渡辺佳
8番・捕・太田
9番・投・辛島
【中日】
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・右・鵜飼
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・三・高橋周
7番・捕・木下
8番・遊・三ツ俣
9番・投・上田
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