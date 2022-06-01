【中日スタメン】野手は前日と同じ布陣…19歳上田洸太朗がバンテリンD初先発
2022年6月1日 17時23分
◇1日 中日－楽天（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表された。連勝目指す中日は前日と同様の布陣で挑む。先発は上田洸太朗投手。2度目の先発登板で、初めて本拠地のマウンドに上がる19歳がプロ初勝利を目指す。
【楽天】
1番・左・西川
2番・遊・小深田
3番・二・浅村
4番・右・島内
5番・中・辰巳
6番・一・鈴木大
7番・三・渡辺佳
8番・捕・太田
9番・投・辛島
1番・左・西川
2番・遊・小深田
3番・二・浅村
4番・右・島内
5番・中・辰巳
6番・一・鈴木大
7番・三・渡辺佳
8番・捕・太田
9番・投・辛島
【中日】
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・右・鵜飼
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・三・高橋周
7番・捕・木下
8番・遊・三ツ俣
9番・投・上田
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・右・鵜飼
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・三・高橋周
7番・捕・木下
8番・遊・三ツ俣
9番・投・上田
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