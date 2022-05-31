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【中日スタメン】高橋周が『6番・三塁』先発の小笠原は楽天･田中将との「甲子園優勝投手対決」に

2022年5月31日 17時15分

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キャッチボールを終えた小笠原

キャッチボールを終えた小笠原

◇31日　中日－楽天（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、石川昂弥内野手が離脱した中日は高橋周平内野手が『6番・三塁』で出場。中日の先発は小笠原で、楽天先発・田中将との「甲子園優勝投手対決」となる。
【楽天】
1番・左・西川
2番・遊・小深田
3番・二・浅村
4番・右・島内
5番・三・渡辺佳
6番・中・辰己
7番・一・川島
8番・捕・炭谷
9番・投・田中将
【中日】
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・右・鵜飼
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・三・高橋周
7番・捕・木下
8番・遊・三ツ俣
9番・投・小笠原
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