【中日スタメン】高橋周が『6番・三塁』先発の小笠原は楽天･田中将との「甲子園優勝投手対決」に
2022年5月31日 17時15分
◇31日 中日－楽天（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表され、石川昂弥内野手が離脱した中日は高橋周平内野手が『6番・三塁』で出場。中日の先発は小笠原で、楽天先発・田中将との「甲子園優勝投手対決」となる。
【楽天】
1番・左・西川
2番・遊・小深田
3番・二・浅村
4番・右・島内
5番・三・渡辺佳
6番・中・辰己
7番・一・川島
8番・捕・炭谷
9番・投・田中将
2番・遊・小深田
3番・二・浅村
4番・右・島内
5番・三・渡辺佳
6番・中・辰己
7番・一・川島
8番・捕・炭谷
9番・投・田中将
【中日】
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・右・鵜飼
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・三・高橋周
7番・捕・木下
8番・遊・三ツ俣
9番・投・小笠原
2番・中・岡林
3番・右・鵜飼
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・三・高橋周
7番・捕・木下
8番・遊・三ツ俣
9番・投・小笠原
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