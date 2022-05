King & Prince 4thアルバム『Made in』の収録内容を一挙公開

人気グループ・King & Princeが、通算4枚目アルバム『Made in』(6月29日発売)の収録曲や付属DVD収録内容などの詳細を一挙公開した。

表題曲「ichiban」は、KREVAの作詞作曲を担当。HIPHOPサウンドに、和のサウンドアレンジを加えた楽曲で、「俺らがNo.1だ!ついて来い!」と宣言する強気なKing & Princeを見せる。

また、アルバムテーマ曲として、King & Princeが作詞作曲に挑戦。5人で「Dream in」を”Made”した(作り上げた)。表題曲とは対照的な一面をのぞかせるミディアムバラードとなっている。

このほか、「バトル・オブ・バトラー!」は、前作『Re:Sense』収録の「フィジャディバ グラビボ ブラジポテト!」に続き、ヒャダインこと前山田健一の作詞作曲。今作もティアラ(ファン)と楽しめるような楽曲になっている。

ユニット曲は、それぞれテイストが全く異なるラブソングを収録。平野紫耀、高橋海人、岸優太の「僕の好きな人」は、切ない片想いを青春の甘酸っぱさを感じるメロディーに乗せた青春のラブソング。永瀬廉、神宮寺勇太の「Doll」は、愛する人をガラスケースにしまっておきたいと歌う重い愛情を歌詞にしたダークで大人なラブソングとなっている。

初回限定盤AのDVDには「ichiban」のミュージックビデオ、ソロアングルeditを収録。KREVA立ち会いのもとで行われたレコーディング、ダンスリハーサル、MV撮影現場でのオフショットを収めたBehind the sceneが収録される。

初回限定盤Bには、アルバム全体のメイキング映像として、さまざまな企画会議を経てアルバムを作り上げていくメンバーの様子を追いかけた『Made in』Behind the sceneを収録。ジャケット写真の撮影現場のオフショット、収録曲のレコーディング、5人で作詞作曲した「Dream in」など楽曲についての個人インタビューなどが収められる。

このDVDにはさらに、バラエティー映像『バトル・オブ・バトラー 【キング・オブ・執事】の称号を勝ち獲るのは誰だ!!!!?』が盛り込まれる。収録曲「バトル・オブ・バトラー!」にかけ、「King & Princeたるもの、いかなる状況でも気品高くあるべき!どんなお題にも凛とした佇まいでいられるか!?」をテーマに、執事としての能力とホスピタリティーを競い合う。

■King & Prince 4thアルバム『Made in』

01. ichiban ※KREVA提供楽曲

02. Last Train

03. 踊るように人生を。

04. My Fair Lady

05. 僕の好きな人(平野紫耀、高橋海人、岸優太)

06. Lovin‘ you

07. バトル・オブ・バトラー! ※前山田健一提供楽曲

08. Sunshine Days

09. Started

10. Let it out

11. Doll(永瀬廉、神宮寺勇太)

12. 桜Season -restart-

13. 恋降る月夜に君想ふ

14. 気楽にやろうよ

15. A Little Happiness

16. Dream in ※King & Prince作詞作曲

17. RING DING DONG (通常盤のみ収録)

【DVD収録内容】

▽初回限定盤A

・「ichiban」Music Video

・「ichiban」Music Video ソロアングルEdit

・「ichiban」Behind the scene

*レコーディング映像、ダンスリハーサル、MV撮影現場のオフショット映像を収録

▽初回限定盤B

・『Made in』 Behind the scene

企画会議、ジャケ写打ち合わせ&撮影オフショット、レコーディング映像、個人インタビューなど含む アルバム全体のメイキング映像

・バトル・オブ・バトラー 【キング・オブ・執事】の称号を勝ち獲るのは誰だ!!!!?

King & Princeたるもの、いかなる状況でも気品高くあるべき!どんなお題にも凛とした佇まいでいられるか!?…執事としての能力とホスピタリティーを競い合うバラエティ映像

