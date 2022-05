『映画ざんねんないきもの事典』(7月8日公開)声の出演者 (C)2022「映画ざんねんないきもの事典」製作委員会 (C)TAKAHASHI SHOTEN

人気児童書をアニメ映画化した『映画ざんねんないきもの事典』(7月8日公開)の声の出演者が新たに発表された。既報の花江夏樹、内田真礼、下野紘からはコメントが届いた。

「ざんねんないきもの」とは、いきものに少しでも興味と愛情を持ってもらえるように、あえて“残念”という言葉を使って、これまでの本ではあまり語られてこなかったいきものの“意外な一面”を紹介している児童書シリーズ。

今回のアニメ映画では、オーストラリア・南極・日本(長野県安曇野)の3ヶ所を舞台に、3つのオリジナルストーリーで豊かな自然の中で生きる「ざんねんないきもの」を紹介していく。物語をナビゲートする、モグラの親子、父親のモグモグの声をムロツヨシ、娘のグララの声を伊藤沙莉が務める。

オーストラリア編「リロイのホームツリー」で主人公コアラのリロイを演じるのが花江。一緒に冒険をする仲間を玄田哲章、松岡禎丞、小松未可子、リロイたちに襲いかかるジェイソン役を榎木淳弥。リロイのママ役を日高のり子(※高=はしごだか)が演じる。また、“ざんねんトリオ”として、お笑い芸人の椿鬼奴、斎藤司(トレンディエンジェル)、昴生(ミキ)が物語を盛り上げる。

日本編「はちあわせの森」では、主人公・ウサオ役を内田、ウサギ崎先輩役を下野が担当。そして今回、ツキノワグマの月子役に沢城みゆき、ウサオのお母さん役に釘宮理恵、月子のお母さん役に佐藤利奈の出演が決定。ナレーションは「リロイのホームツリー」にも出演する玄田が担当する。

南極編「ペンたび」は、監督、脚本を務めるウチヤマユウジ(アニメ『ざんねんないきもの事典』演出、『紙兎ロペ』原作・監督)がすべての声を担当する。

なお、「リロイのホームツリー」の監督は『ピングー in ザ・シティ』やアニメ『おばけずかん』のイワタナオミ、脚本は『妖怪ウォッチ』『宇宙兄弟』などの加藤陽一。「はちあわせの森」は、監督を『リョーマ! The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』アニメーションディレクター、『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』協力ディレクターの由水桂、脚本はアニメ『大家さんと僕』などの脚本を手がける大人計画所属・細川徹。

■花江夏樹のコメント

今まで知らなかったいきものたちのかわいらしく、力強く、どこか面白い、生き抜く力

ざんねんないきもの なんかじゃない観ている皆にも、勇気を与えてくれる、そんな物語です。

映像もとってもかわいくてアフレコしていて楽しかったです。

ぜひ劇場に足を運んで彼らの物語をご覧下さい。

■内田真礼のコメント

この映画の中では、ウサオたちが飛び跳ねています! 私も収録していて、とても楽しかったです。

……ですが、ウサギの”ざんねん”な部分を見るというのはドキドキするものですね……!?

私も「見ちゃって良いのかなあ~?」と影に隠れながら、ウサオのことを見守る瞬間がいくつかあったんですけれど……。

そんな”ざんねん”なんですが、愛おしいいきものたちの姿を、ぜひ映画館で楽しんでいただければと思います。ぜひご覧ください!

■下野紘のコメント

彼は一見できるオトコ風ですが、実はただのビビリなんです。主人公のウサオにいろいろ教えてるけれど、頼りがいがあるとは若干言いがたい先輩です。コミカルさもあり、友情や感動もあり、そんな素敵なストーリーを全力で演じました。

僕自身もアフレコをしながら思い切り楽しませていただきましたし、子どもから大人まで老若男女が楽しめる作品なので、お友達を誘ったり、ご家族を誘ったり…デートで観に行っても楽しいと思います! きっと会話が弾むんじゃないかな~。

たくさんの方に観ていただき、楽しんでいただけたらうれしいです。よろしくお願いします!

関連キーワード アニメ