第31回日本映画批評家大賞授賞式が30日、東京都内で行われた。

最も存在感ある演技で人々を魅了した役者に贈られる主演男優賞は古田新太（56）が受賞。「空白」で娘の事故死の真相を探るモンスター化した父親を熱演した。

「私のようなアングラ出身のチンピラ俳優がこんな場所に呼ばれて緊張しております。撮影中は吉田恵輔監督と酒を飲みながら『褒められたいね、褒められたいね』って言ってました。監督、褒められたよ！」と念願かなったことを壇上から呼び掛けた。

作品賞には「ドライブ・マイ・カー」で昨年カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞した濱口竜介監督の「偶然と想像」が選ばれ、高田聡プロデューサーが登壇した。

他の受賞者、作品は次の通り。

▼主演女優賞 瀧内公美「由宇子の天秤」

▼助演男優賞 鈴木亮平「燃えよ剣」「孤狼の血 LEVEL2」

▼助演女優賞 三浦透子「ドライブ・マイ・カー」

▼監督賞 大友啓史「るろうに剣心 最終章 THE FINAL」「るろうに剣心 最終章 THE BEGININNG」

▼ドキュメンタリー賞 「くじらびと」石川梵監督

▼アニメーション作品賞

「フラ・フラダンス」（水島精二総監督／綿田慎也監督）

▼アニメーション監督賞庵野秀明監督「シン・エヴァンゲリオン劇場版」

▼新人監督賞 穐山栞由監督「シノノメ色の週末」

▼新人監督賞 阪元裕吾「ベイビーわるきゅーれ」

▼新人監督賞 藤元明緒監督「海辺の彼女たち」

▼新人男優賞（南俊子賞）佐藤緋美「ムーンライト・シャドウ」

▼新人男優賞（南俊子賞）Fukase「キャラクター」

▼新人女優賞（小森和子賞）伊澤彩織「ベイビーわるきゅーれ」

▼新人女優賞（小森和子賞）石川瑠華「猿楽町で会いましょう」

▼新人女優賞（小森和子賞）伊藤万里華「サマーフィルムにのって」

▼新人女優賞（小森和子賞）西川洋子「いとみち」

▼脚本賞 西川美和「すばらしき世界」

▼編集賞（浦岡敬一賞）堀貴秀「JUNK HEAD」

▼撮影賞 上田義彦「椿の庭」

▼特別賞（松永武賞） 小倉智昭

▼ゴールデン・グローリー賞（水野晴郎賞） 荒木一郎

▼ダイヤモンド大賞 富司純子「椿の庭」