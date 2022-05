小倉優子

早稲田大学受験をめざしているタレントの小倉優子(38)が30日、自身のインスタグラムを更新。使用感たっぷりの単語帳を公開し、英文でファンに呼び掛けた。

これまで毎日放送制作・TBS系バラエティー番組「100%!アピールちゃん」の企画で勉強する様子が放送されてきた。

この日は「子供達を送ってから二時間だけ外で勉強しました ずっと自宅で勉強するより集中できます」と勉強がはかどったと喜び「参考書がぼろぼろですね」と折れ線のついた英単語帳やノート、参考書の山の写真を公開した。

続いて体調が不調だったが友人のマッサージで回復したとつづり「I hope you have a good time this week」と英文でファンへのメッセージを発信した。ファンからは「無理しないで」「一緒に勉強したい」の声が届いていた。