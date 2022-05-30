那須川天心VS武尊『THE MATCH 2022』第4弾会見が30日午後2時からABEMAで生中継（C）Abema TV Inc.

格闘家の那須川天心と武尊による“世紀の一戦”が行われるビッグイベント『THE MATCH 2022』（6月19日・東京ドーム）の対戦カード第4弾会見が、ABEMAできょう30日午後2時から生中継される。

これまでの会見では、天心VS武尊戦のほか、天心のリング「RISE」と武尊のリング「K-1」の対抗戦8試合、シュートボクシングの“最高傑作”海人 VS 現K-1ウェルター級王者の“怪物”野杁正明など、計13試合が発表された。

本日の会見ではどんな対戦が発表されるのか。なお、ABEMAでは全試合を「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて完全生中継する。

■『THE MATCH 2022』対戦カード（メインカード以外は体重順）

那須川天心 対 武尊

風音 対 黒田斗真

鈴木真彦 対 金子晃大

志朗 対 玖村将史

江幡睦 対 璃明武

笠原友希 対 中島千博

YA-MAN 対 芦澤竜誠

中村寛 対 レオナ・ペタス

白鳥大珠 対 ゴンナパー・ウィラサクレック

原口健飛 対 山崎秀晃

海人 対 野杁正明

“ブラックパンサー”ベイノア 対 和島大海

内田雄大 対 マハムード・サッタリ

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