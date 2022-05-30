天心VS武尊『THE MATCH』第4弾会見がきょう午後2時から開催 ABEMAで生中継
2022年5月30日 11時36分 (5月30日 14時05分更新)
格闘家の那須川天心と武尊による“世紀の一戦”が行われるビッグイベント『THE MATCH 2022』（6月19日・東京ドーム）の対戦カード第4弾会見が、ABEMAできょう30日午後2時から生中継される。
これまでの会見では、天心VS武尊戦のほか、天心のリング「RISE」と武尊のリング「K-1」の対抗戦8試合、シュートボクシングの“最高傑作”海人 VS 現K-1ウェルター級王者の“怪物”野杁正明など、計13試合が発表された。
本日の会見ではどんな対戦が発表されるのか。なお、ABEMAでは全試合を「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて完全生中継する。
■『THE MATCH 2022』対戦カード（メインカード以外は体重順）
那須川天心 対 武尊
風音 対 黒田斗真
鈴木真彦 対 金子晃大
志朗 対 玖村将史
江幡睦 対 璃明武
笠原友希 対 中島千博
YA-MAN 対 芦澤竜誠
中村寛 対 レオナ・ペタス
白鳥大珠 対 ゴンナパー・ウィラサクレック
原口健飛 対 山崎秀晃
海人 対 野杁正明
“ブラックパンサー”ベイノア 対 和島大海
内田雄大 対 マハムード・サッタリ
那須川天心 対 武尊
風音 対 黒田斗真
鈴木真彦 対 金子晃大
志朗 対 玖村将史
江幡睦 対 璃明武
笠原友希 対 中島千博
YA-MAN 対 芦澤竜誠
中村寛 対 レオナ・ペタス
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