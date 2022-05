おなじみのXポーズをとるYOSHIKI (C)ORICON NewS inc.

ロックバンド・X JAPANのYOSHIKIが30日、自身のSNSを更新し、28日に自身初となる東京ドーム公演を開催した多国籍男性ダンス&ボーカルグループ・NCT 127と一緒に“Xポーズ”をとった記念写真を投稿した。

YOSHIKIは「The show was amazing!」「Thank you for coming!!」のメッセージとともに、東京ドームのVIPルームでNCT 127(イリチル)のメンバーとXポーズをとる写真をアップ。

両者のファンは「YOSHIKIさんとイリチル!?」「まさかのイリチルとYOSHIKI」「YOSHIKI様とイリチルのX!!!! やばい最高すぎる」「YOSHIKIさん 写真を見せてくれて、ありがとうございます」「よっちゃん皆んなでXポーズ 素敵ですネ〜」と意外な組み合わせに興奮した。

NCT 127は初日公演後のインスタライブで、YOSHIKIと対面してほめられたことを明かしていたことから、ファンは「イリチルも誉めてもらった事喜んでました 本当にコンサート来て頂きありがとうございます」と感謝も伝えていた。

NCT 127は2回目のワールドツアーの一環として、自身初となる日本ドームツアー『NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY:JAPAN - THE LINK’』を開催中。22日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、28・29日の東京ドームを経て、6月25・26日の京セラドーム大阪でファイナルを迎える。

