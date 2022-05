『Johnny’s Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~』通常版ジャケット

昨年12月30日に東京ドームで開催され、配信も行われた、ジャニーズ事務所所属のアーティストが一堂に会するライブイベント『Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~』が、LIVE DVD&Blu-ray として、7月6日にリリースされることが30日、決定した。

KinKi Kids、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子の13組に加え、ジャニーズJr.のTravis Japan も出演し、総勢78人が東京ドームに集結。各グループの代表曲を始め、グループ同士のコラボなど、全45曲が披露された一夜限りのスペシャルライブの模様をパッケージ化した。

通常版は初回プレス分のみ、『三方背仕様』/『44P LIVE フォトブックレット』を封入。そのほか、リーフレットも付いている。価格はDVD・Blu-rayともに7700円(税込み)。

■収録内容(全形態共通)

OPENING / D.D. / NAVIGATOR / 恋降る月夜に君想ふ / Big Shot!! / Za ABC~5stars~ / Sexy Zone / SHE! HER! HER! / ファンファーレ! / Keep the faith / 無責任ヒーロー / weeeek / 初心LOVE うぶらぶ / 頑張れ、友よ! / Luv Bias / Kiss魂 / Black Sugar / マスカラ / Imitation Rain / Roar / ハルカナ約束 / 狼青年 / RUN / 未来へ / BURN / 夏のハイドレンジア / White Love / シンデレラガール / Magic Touch / 君の彼氏になりたい。 / Grandeur / ダイヤモンドスマイル / ええじゃないか / 前向きスクリーム! / 証拠 / NOROSHI / 硝子の少年 / スワンソング / 愛のかたまり / フラワー / SHAKE / リリック / 夢物語 / Happiness / 愛なんだ / smile

関連キーワード エンタメ総合