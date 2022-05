日本デビュー20周年の集大成となるライブを行ったBoA







韓国出身の女性歌手BoA(35)が29日、東京・国立代々木競技場で、日本デビュー20周年の集大成となるスペシャルライブを行った。歌手のCrystal Kay(36)、「m―flo」のVERBAL(46)、「東方神起」のユンホ(36)と豪華メンバーも集結、ラストは涙しながら歌唱した。

BoAのカラーである黄色のペンライトが揺れた。7000人が待っていた。2年7カ月ぶりの来日。20周年の最終日に一夜限りの特別ライブが開催された。BoAは冒頭のMCで言った。

「お久しぶりです。ただいまー。お会いするのを待ちに待ちました。ライブも久しぶり。ちょっと緊張しちゃったかも(笑)。19年前にここでライブをやったけど、20周年ライブをやるとは思わなかった」

2001年の5月30日に日本デビューを果たした。翌年にはNHK紅白歌合戦に初出場、6年連続出場してトップバッターも務めた。この日は、代表曲「VALENTI」など歌声でもダンスでも魅了。ユンホもサプライズで登場し、「Only One」で10年ぶりに熱いカップルダンスを披露した。

BoAは「まさかダンサーとして来てくれるとは」と喜ぶと、ユンホは「すぐ来ます! BoAはすごいから。名曲いっぱいある。手が痛くならない程度で大きな拍手でお願いします」と呼び掛けた。最後は7000人のファンが「20周年おめでとう YOU still my ナンバー1」と書かれた黄色のカードを掲げた。

美しい光景を見たBoAは「ありがとうございます。泣いてたら歌えないから…下手だったらごめんね」と感謝して、30曲目となる「LONG TIME NO SEE」で20周年を締めくくった。21年目に突入する30日には記念アルバム「The Greatest」を発売する。