【中日スタメン】4連勝へチーム投手3冠の柳が先発 郡司裕也が「6番・指名打者」で今季2度目のスタメン
2022年5月29日 12時33分
◇２９日 交流戦 オリックス―中日（京セラドーム大阪）
両軍のスターティングメンバーが発表された。４連勝を目指す中日は郡司裕也捕手が「６番・指名打者」で５日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来、今季２度目のスタメン出場。先発は柳裕也投手。ここまでチーム投手３冠の右のエースが、リーグトップに並ぶ５勝目を目指す。
【中日】
１番・左・大島
２番・遊・三ツ俣
３番・右・鵜飼
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・指・郡司
７番・三・高橋周
８番・捕・木下
９番・中・岡林
投・柳
１番・左・大島
２番・遊・三ツ俣
３番・右・鵜飼
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・指・郡司
７番・三・高橋周
８番・捕・木下
９番・中・岡林
投・柳
【オリックス】
１番・中・福田
２番・三・宗
３番・左・中川圭
４番・指・マッカーシー
５番・右・杉本
６番・一・Ｔ―岡田
７番・遊・野口
８番・捕・伏見
９番・二・太田
投・宮城
１番・中・福田
２番・三・宗
３番・左・中川圭
４番・指・マッカーシー
５番・右・杉本
６番・一・Ｔ―岡田
７番・遊・野口
８番・捕・伏見
９番・二・太田
投・宮城
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