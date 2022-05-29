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【中日スタメン】4連勝へチーム投手3冠の柳が先発 郡司裕也が「6番・指名打者」で今季2度目のスタメン

2022年5月29日 12時33分

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郡司裕也

郡司裕也

◇２９日　交流戦　オリックス―中日（京セラドーム大阪）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。４連勝を目指す中日は郡司裕也捕手が「６番・指名打者」で５日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来、今季２度目のスタメン出場。先発は柳裕也投手。ここまでチーム投手３冠の右のエースが、リーグトップに並ぶ５勝目を目指す。
【中日】
１番・左・大島
２番・遊・三ツ俣
３番・右・鵜飼
４番・一・ビシエド
５番・二・阿部
６番・指・郡司
７番・三・高橋周
８番・捕・木下
９番・中・岡林
投・柳
【オリックス】
１番・中・福田
２番・三・宗
３番・左・中川圭
４番・指・マッカーシー
５番・右・杉本
６番・一・Ｔ―岡田
７番・遊・野口
８番・捕・伏見
９番・二・太田
投・宮城

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