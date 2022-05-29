郡司裕也

◇２９日 交流戦 オリックス―中日（京セラドーム大阪）

両軍のスターティングメンバーが発表された。４連勝を目指す中日は郡司裕也捕手が「６番・指名打者」で５日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来、今季２度目のスタメン出場。先発は柳裕也投手。ここまでチーム投手３冠の右のエースが、リーグトップに並ぶ５勝目を目指す。

【中日】

１番・左・大島

２番・遊・三ツ俣

３番・右・鵜飼

４番・一・ビシエド

５番・二・阿部

６番・指・郡司

７番・三・高橋周

８番・捕・木下

９番・中・岡林

投・柳

【オリックス】

１番・中・福田

２番・三・宗

３番・左・中川圭

４番・指・マッカーシー

５番・右・杉本

６番・一・Ｔ―岡田

７番・遊・野口

８番・捕・伏見

９番・二・太田

投・宮城