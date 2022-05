「Good For the Planet×ZIP!〜地球がよくなる生放送〜」に出演するTOKIO (C)日本テレビ

人気グループ・TOKIOがパーソナリティーを務める、日本テレビ系で放送するSDGsキャンペーン『Good For the Planet ウィーク』(グップラ)が、きょう29日からスタート。きょう午後2時から放送される『Good For the Planet×ZIP!~地球がよくなる生放送~』にVTR出演する。

地球のため、未来のために持続可能な取り組み=「グップラ」なことを提案し、視聴者とともに「地球のため、未来のため、より良い暮らしのために今できること」を考えていく同局キャンペーン。

同番組では、ウィークを盛り上げていくべく、地球によい=「グップラ」な取り組みを紹介。いつもの『ZIP!』をギュッと1時間にして、グップラ仕様で届ける。『ZIP!』の人気スポーツ企画『レジェンドティーチャー』では、TOKIOがユニバーサルスポーツに挑戦。近年SDGsへの関心の高まりとともに注目されている「年齢や性別、障がいの有無に関係なく誰もが楽しめる」ユニバーサルスポーツの魅力に迫る。

水卜麻美アナウンサーによる解説コーナー『?よミトく!』では、「世界から見た、日本の「持続可能な開発目標=SDGs」の達成度について特集。より達成度を上げるための国内の取り組みや日々の生活で私たちができることなどを考えていく。

同キャンペーンは、6月5日までの8日間にわたって行われる。

関連キーワード エンタメ総合