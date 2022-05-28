103試合目で初の先発の鈴木博志

◇２８日 交流戦 オリックス―中日（京セラドーム大阪）

両チームのスターティングメンバーが発表された。５カードぶりの勝ち越しを目指す中日は前夜に攻守で躍動した三ツ俣大樹内野手が「２番・遊撃」で交流戦初スタメン。また２７日の同戦で左膝裏の違和感で途中交代となった石川昂弥内野手は、試合前練習、シートノックともに不参加も、ベンチ入りメンバーには含まれた。先発は鈴木博志投手。今季から先発に挑戦している右腕は、通算１０３試合目で初の先発マウンドに挑む。

【中日】

１番・左・大島

２番・遊・三ツ俣

３番・右・鵜飼

４番・一・ビシエド

５番・二・阿部

６番・指・Ａ・マルティネス

７番・三・高橋周

８番・捕・桂

９番・中・岡林

先発投手・鈴木

【オリックス】

１番・中・福田

２番・三・宗

３番・左・中川圭

４番・指・マッカーシー

５番・右・杉本

６番・一・頓宮

７番・遊・野口

８番・捕・伏見

９番・二・宜保

先発投手・山本