日本ライブツアー『NIK LIVE TOUR 2022』横浜公演を開催したNIK Photo by Atsuko Tanaka

オーディション番組『G-EGG』で誕生し、昨年10月にメジャーデビューした日韓合同ボーイズグループ「NIK」(ニック)が27日、韓国メンバーが来日して初となるライブ『NIK LIVE TOUR 2022』を神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催した。

NIKは2020年、Mnet/ABEMA/東海テレビ/TOKYO MXで放送されたグローバルアイドル育成プロジェクト『G-EGG Season1』で結成。SUPERNOVAのユナクが総合プロデュースを手がけ、約1年の準備期間を経て昨年10月にシングル「Universe/Santa Monica」で日本メジャーデビュー。同年9月には韓国でもデビューした。

メンバーは、ゴンミン、ヒョンス、龍太、パクハ、史也、コゴン、ユンソル、太一、日向、瞭、テフンからなる11人組。コロナ禍で結成されたため、日本メンバー、韓国メンバーが一緒に活動をする機会に恵まれなかったが、2020年末のZepp Tokyo公演以来2年半ぶりに日韓メンバーが同じステージでリアルライブを開催した。

日本デビュー曲「Universe」からスタート。史也は残念ながら欠席となったが、10人の各メンバーがダンス、ラップ、ボーカルに分かれたコーナーではそれぞれの魅力を発揮したほか、新曲「L La Vida Loca」を初披露。さらに、今月18日にリリースしたばかりのファンクラブ限定シングル「Better Spring」では、ファン(NIKEE)への感謝の気持ちを歌に乗せた。

ユニットステージを含め、約1時間半にわたって全13曲を披露。メンバーは「みんなのおかげで、今このステージに立てています。もっと大きいステージに立てるように頑張っていきますので、皆さんこれからも応援をよろしくお願いします!」と呼びかけた。30日には大阪・Zepp Nambaで昼夜2公演が行われる。

■『NIK LIVE TOUR 2022』横浜公演セットリスト

01. Universe

02. Hurricane

03. Stay

04. ANOTOKIE

05. DANCEユニットステージ

06. RAPユニットステージ

07. VOCALユニットステージ

08. La Vida Loca

09. BOMB

10. Jealousy

11. Santa Monica

12. Better Spring

13. Life Goes On

関連キーワード 音楽