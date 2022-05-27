【日本ハムスタメン】清宮が「３番・一塁」でスタメン復帰、ルーキー水野達稀を7番･二塁起用
2022年5月27日 17時26分
◇27日 日本ハム－巨人（札幌ドーム）
先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督は、25日ヤクルト戦で走塁ミスを指摘し、26日はスタメンから外した清宮幸太郎内野手を2試合ぶりに3番で起用。ルーキー水野達稀内野手は15日ソフトバンク戦以来のスタメンで起用した。
【巨人】
1番・中・丸
2番・指・ウォーカー
3番・二・吉川
4番・三・岡本
5番・右・ポランコ
6番・一・中島
7番・左・立岡
8番・捕・小林
9番・遊・中山
先発投手 戸郷
2番・指・ウォーカー
3番・二・吉川
4番・三・岡本
5番・右・ポランコ
6番・一・中島
7番・左・立岡
8番・捕・小林
9番・遊・中山
先発投手 戸郷
【日本ハム】
1番・中・松本剛
2番・左・浅間
3番・一・清宮
4番・三・野村
5番・右・万波
6番・指・アルカンタラ
7番・二・水野
8番・捕・宇佐見
9番・遊・中島
先発投手 上沢
1番・中・松本剛
2番・左・浅間
3番・一・清宮
4番・三・野村
5番・右・万波
6番・指・アルカンタラ
7番・二・水野
8番・捕・宇佐見
9番・遊・中島
先発投手 上沢
おすすめ情報