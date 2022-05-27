本文へ移動

【日本ハムスタメン】清宮が「３番・一塁」でスタメン復帰、ルーキー水野達稀を7番･二塁起用

2022年5月27日 17時26分

このエントリーをはてなブックマークに追加
巨人・元木ヘッドコーチ（左）や松原（右）と談笑する日本ハム・新庄監督（中）

巨人・元木ヘッドコーチ（左）や松原（右）と談笑する日本ハム・新庄監督（中）

　◇27日　日本ハム－巨人（札幌ドーム）
　先発メンバーが次の通り発表された。日本ハムの新庄剛志監督は、25日ヤクルト戦で走塁ミスを指摘し、26日はスタメンから外した清宮幸太郎内野手を2試合ぶりに3番で起用。ルーキー水野達稀内野手は15日ソフトバンク戦以来のスタメンで起用した。
　【巨人】
　1番・中・丸
　2番・指・ウォーカー
　3番・二・吉川
　4番・三・岡本
　5番・右・ポランコ
　6番・一・中島
　7番・左・立岡
　8番・捕・小林
　9番・遊・中山
　先発投手　戸郷
　【日本ハム】
　1番・中・松本剛
　2番・左・浅間
　3番・一・清宮
　4番・三・野村
　5番・右・万波
　6番・指・アルカンタラ
　7番・二・水野
　8番・捕・宇佐見
　9番・遊・中島
　先発投手　上沢
【あわせて読みたい】
【ロッテ】荻野が「2番・左翼」で今季初スタメン
【日本ハム】ルーキー守護神・北山亘基、3連投後の27日巨人戦は休養
【オリックス】大城滉二は「左ハムストリングスの軽度筋損傷」

関連キーワード

おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ