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東ティモール沖でＭ６・１　震源は首都ディリ東１８３キロ

2022年5月27日 12時58分 (5月27日 13時13分更新)
　【ジャカルタ共同】米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、東ティモール沖で２７日午前１１時３６分（日本時間同）ごろ、マグニチュード（Ｍ）６・１の地震があった。当局が被害を確認している。
　震源は首都ディリの東約１８３キロ、震源の深さは約５１・４キロ。ディリでは地震に驚いた住民らが家屋から飛び出し、路上に避難した。

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