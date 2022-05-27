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農業白書「食料安定供給に懸念」 輸入多角化と自給率拡大を
政府は２７日、２０２１年度版の「農業白書（食料・農業・農村の動向）」を閣議決定した。新型コロナウイル...
5月27日
米、身元確認なく小学校侵入か 乱射容疑者、１時間滞在
【ユバルディ共同】米テキサス州ユバルディの小学校で２１人が殺害された銃乱射事件で、死亡したサルバドー...
北朝鮮への制裁決議案を否決 安保理、中ロが拒否権を行使
【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会（１５カ国）は２６日、北朝鮮への制裁を強化する米国作成の決議案...
ウクライナの留学生に奨学金 文科省、月額最大１２万円
文部科学省は２７日、日本の大学で学ぶウクライナ国籍の留学生を対象に、月額最大１２万円を１年間支給する...
５月の東京物価指数１・９％上昇 ロシアの侵攻、原油高続く
総務省が２７日発表した５月の東京都区部の消費者物価指数（中旬速報値、生鮮食品を除く、２０２０年＝１０...
ウクライナに消防機材３０トン 総務省、月内にも空輸開始
総務省は２７日、ロシアの侵攻が続くウクライナに、防火衣や担架といった消防・救助活動に使う資機材約３０...