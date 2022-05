人気グループ・なにわ男子が、7月13日にファーストアルバム「1st Love」(ファーストラブ)を発売することが決定した。昨年7月28日“なにわの日”、感動を呼んだあのデビュー発表から約1年、彼ららしい、最高にピュアで最高にキュートな純度100%のファーストアルバムがここに完成した。

収録されるのは昨年大ヒットしたデビューシングル「初心LOVE」、そして豪華 両A面2ndシングル「The Answer」/「サチアレ」。さらに今回、アルバムのリード曲を飾っているのは、関西ジャニーズJr.時代からの代表曲「ダイヤモンドスマイル」を新録しての収録。

思わず目を覆いたくなるほどの輝きを放つこの楽曲は、まさに同グループを象徴する一曲。そして、そのほかバラエティーにあふれた計10曲の新曲たちが彩を添え、さらなる磨きをかけていく。この7人にしか生み出せない、胸キュンワールド全開で最高のキラッキラアルバムに仕上がった。

また、初回限定盤(1)には、「ダイヤモンドスマイル」のMV・メイキングに加えJr.時代の楽曲を完全コンプリートした決定盤を収録。さらに初回限定盤(2)には、なにわ男子初のライブツアーの最終公演(『なにわ男子 First Live Tour 2019-2020 ~なにわと一緒に#アオハルしよ?~』@大阪城ホール)をほぼ丸ごと収録。Jr.時代から現在まで、なにわ男子の魅力をぎゅっと凝縮した、愛があふれる作品となっている。

また、昨日行われたインスタグラムライブでは、デビュー後初となるツアーも発表。7月23日の東京・国立代々木競技場第一体育館を皮切りに10月16日まで全国9ヶ所を巡る。

■CD収録楽曲

初回限定盤1

M1. Overture

M2. 初心LOVEうぶらぶ

M3. Dreamin' Dreamin'

M4. サチアレ

M5. 月火水木君曜日

M6. 妄想っちゅーDiscooooooo!!

M7. Brand New Heroine

M8. ちゅきちゅきハリケーン

M9. Welcome to アイラブユー

M10. The Answer

M11. Emerald

M12. ダイヤモンドスマイル

初回限定盤2

通常盤

M4. サチアレ

M10. シンシア(ボーナストラック)

ABCテレビ・テレビ朝日ドラマ『彼女、お借りします』主題歌

M11. Timeless Love(ボーナストラック)

日本テレビ シンドラ『消しゴムをくれた女子を好きになった。』主題歌

