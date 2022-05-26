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【中日】スタメン大幅“シャッフル” 高橋周平は8番遊撃…鵜飼＆石川昂を3番・5番で中軸起用

2022年5月26日 17時28分

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立浪監督

立浪監督

◇26日　中日－西武（バンテリンドームナゴヤ）
　7連敗中の中日は大幅にオーダーを変更。ルーキーの鵜飼を3番、高卒3年目の石川昂を5番で起用した。また、打率2割2分4厘と不振が続く高橋周は「8番・遊撃」と打順降格となった。
　”バンテリン5イニング限定起用”の先発・松葉は前回登板の18日のDeNA戦（バンテリン）で4イニング5失点と炎上。得意な本拠地で今度こそ快投を披露したい。
【西武】
1番・二・外崎
2番・捕・森
3番・左・オグレディ
4番・一・山川
5番・三・呉念庭
6番・中・愛斗
7番・遊・滝沢
8番・右・川越
9番・投・隅田
【中日】
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・右・鵜飼
4番・一・ビシエド
5番・三・石川昂
6番・二・阿部
7番・捕・木下
8番・遊・高橋周
9番・投・松葉
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