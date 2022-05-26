【中日】スタメン大幅“シャッフル” 高橋周平は8番遊撃…鵜飼＆石川昂を3番・5番で中軸起用
2022年5月26日 17時28分
◇26日 中日－西武（バンテリンドームナゴヤ）
7連敗中の中日は大幅にオーダーを変更。ルーキーの鵜飼を3番、高卒3年目の石川昂を5番で起用した。また、打率2割2分4厘と不振が続く高橋周は「8番・遊撃」と打順降格となった。
”バンテリン5イニング限定起用”の先発・松葉は前回登板の18日のDeNA戦（バンテリン）で4イニング5失点と炎上。得意な本拠地で今度こそ快投を披露したい。
【西武】
1番・二・外崎
2番・捕・森
3番・左・オグレディ
4番・一・山川
5番・三・呉念庭
6番・中・愛斗
7番・遊・滝沢
8番・右・川越
9番・投・隅田
1番・二・外崎
2番・捕・森
3番・左・オグレディ
4番・一・山川
5番・三・呉念庭
6番・中・愛斗
7番・遊・滝沢
8番・右・川越
9番・投・隅田
【中日】
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・右・鵜飼
4番・一・ビシエド
5番・三・石川昂
6番・二・阿部
7番・捕・木下
8番・遊・高橋周
9番・投・松葉
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・右・鵜飼
4番・一・ビシエド
5番・三・石川昂
6番・二・阿部
7番・捕・木下
8番・遊・高橋周
9番・投・松葉
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