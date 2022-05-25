JO1、初のアリーナツアー『KIZUNA』開催決定 11人で愛知、大阪、神奈川、福岡の4都市めぐる
2022年5月25日 20時00分 (5月25日 21時06分更新)
11人組グローバルボーイズグループ・JO1が、デビュー後初となるアリーナツアー『2022 JO1 1ST ARENA LIVE TOUR ‘KIZUNA’』の開催が決定。25日に都内で行われた2ndアルバム『KIZUNA』の発売記念イベントでサプライズで発表された。
JO1は、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101JAPAN』（2019年）で、番組視聴者である”国民プロデューサー”の投票により選ばれた豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨によるグローバルボーイズグループ。
アリーナツアーは、9月3日の愛知・AICHI SKY EXPO ホールAを皮切りに大阪、神奈川、福岡の全国4都市で開催される。チケットは、OFFICIAL FANCLUB最速先行が5月25日から6月5日まで、OFFICIAL FANCLUB先行が6月17日から20日まで、Mail会員先行が7月1日から4日まで、FANCLUB 2次先行が7月15日から18日までとなっている。チケットは全席指定で9900円。
■『2022 JO1 1ST ARENA LIVE TOUR ‘KIZUNA’』スケジュール
【愛知 AICHI SKY EXPO ホール A】
9月3日 開場 後5：00 開演 後6：30
9月4日 開場 後3：30 開演 後5：00
【愛知 AICHI SKY EXPO ホール A】
9月3日 開場 後5：00 開演 後6：30
9月4日 開場 後3：30 開演 後5：00
【大阪 丸善 インテックアリーナ 大阪】
9月10日 開場 前11：30 開演 後1：00／開場 後5：00 開演 後6：30
9月11日 開場 後3：30 開演 後5：00
9月10日 開場 前11：30 開演 後1：00／開場 後5：00 開演 後6：30
9月11日 開場 後3：30 開演 後5：00
【神奈川 ぴあアリーナ MM】
9月17日 開場 後5：00 開演 後6：30
9月18日 開場 後5：00 開演 後6：30
9月19日 開場 前11：30 開演 後1：00
9月17日 開場 後5：00 開演 後6：30
9月18日 開場 後5：00 開演 後6：30
9月19日 開場 前11：30 開演 後1：00
【福岡 マリンメッセ福岡A館】
9月21日 開場 後5：00 開演 後6：30
9月22日 開場 後5：00 開演 後6：30
9月21日 開場 後5：00 開演 後6：30
9月22日 開場 後5：00 開演 後6：30
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