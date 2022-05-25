『週刊K-POPアイドル』#561 LE SSERAFIM出演回を7月3日に日本初放送 （C）MBC PLUS

CS衛星劇場で毎週金・日曜の夜に放送されている韓国のバラエティー番組『週刊K-POPアイドル』。7月3日に、HYBE初のガールズグループとして注目を集める6人組・LE SSERAFIM（ル セラフィム）の出演回が日本初放送されることが決定した。

同番組はSUPER JUNIORのウニョクと、ZE:Aのファン・グァンヒがMCを務め、人気K-POPグループが自分たちの楽曲の2倍速ダンスに挑戦したり、ゲームを繰り広げたりし、アイドルたちの意外な素顔を引き出している。

6月のラインナップは、来日公演が決まっているStray KidsやTREASUREをはじめ、人気ガールズグループ・IVE、DREAMCATCHER、STAYC、OH MY GIRLが登場。そして、7月3日に宮脇咲良ら6人組ガールズグループ・LE SSERAFIMの初登場回を放送する。

■CS衛星劇場『週刊K-POPアイドル』6月・7月放送日

放送日時：毎週金曜 深夜0時～1時／毎週日曜 午後11時～深夜0時

MC：ウニョク（SUPER JUNIOR）、ファン・グァンヒ

6月3日 #552：TREASURE（韓国放送日：2022年3月9日）

6月5日 #553：WEi（同3月16日）

6月10日 #554：Stray Kids（同3月23日）

6月12日 #555：OH MY GIRL（同3月30日）

6月17日 #556：IVE（同4月6日）

6月19日 #557：DREAMCATCHER（同4月13日）

6月24日 #558：DKZ、 JUST B（同4月20日）

6月26日 #559：VERIVERY（同4月27日）

7月1日 #560：ムンビョル（MAMAMOO）、PURPLE KISS（同5月4日）

7月3日 #561：LE SSERAFIM（同5月11日）

▼アンコール放送（毎週土曜 午前5時～6時）

6月4日 #535：LABOUM （韓国放送日：2021年11月3日）

6月11日 #536：ムンビン（ASTRO）、ユンサナ（ASTRO）、ジャンジュン（Golden Child）、ジュチャン（Golden Child）、キム・ドンハン（WEi）、キム・ヨハン（WEi）（同11月10日）

6月18日 #537：ONEUS（同11月17日）

6月25日 #538：2AM（同11月24日）

7月2日 #539：Weki Meki（同12月1日）

7月9日 #540：IVE（同12月8日）

7月16日 #541：ONF（同12月15日）

7月23日 #542：インソン（SF9）、ダウォン（SF9）、ダヨン（宇宙少女）、ヨルム（宇宙少女） 特別MC回（同12月22日）

7月30日 #543：Xdinary Heroes（同1月5日）

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