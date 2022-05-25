『週刊K-POPアイドル』LE SSERAFIMRE出演回を7・3日本初放送 6月にはIVE、Stray Kidsも
2022年5月25日 12時35分 (5月25日 14時06分更新)
CS衛星劇場で毎週金・日曜の夜に放送されている韓国のバラエティー番組『週刊K-POPアイドル』。7月3日に、HYBE初のガールズグループとして注目を集める6人組・LE SSERAFIM（ル セラフィム）の出演回が日本初放送されることが決定した。
同番組はSUPER JUNIORのウニョクと、ZE:Aのファン・グァンヒがMCを務め、人気K-POPグループが自分たちの楽曲の2倍速ダンスに挑戦したり、ゲームを繰り広げたりし、アイドルたちの意外な素顔を引き出している。
6月のラインナップは、来日公演が決まっているStray KidsやTREASUREをはじめ、人気ガールズグループ・IVE、DREAMCATCHER、STAYC、OH MY GIRLが登場。そして、7月3日に宮脇咲良ら6人組ガールズグループ・LE SSERAFIMの初登場回を放送する。
■CS衛星劇場『週刊K-POPアイドル』6月・7月放送日
放送日時：毎週金曜 深夜0時～1時／毎週日曜 午後11時～深夜0時
MC：ウニョク（SUPER JUNIOR）、ファン・グァンヒ
放送日時：毎週金曜 深夜0時～1時／毎週日曜 午後11時～深夜0時
MC：ウニョク（SUPER JUNIOR）、ファン・グァンヒ
6月3日 #552：TREASURE（韓国放送日：2022年3月9日）
6月5日 #553：WEi（同3月16日）
6月10日 #554：Stray Kids（同3月23日）
6月12日 #555：OH MY GIRL（同3月30日）
6月17日 #556：IVE（同4月6日）
6月19日 #557：DREAMCATCHER（同4月13日）
6月24日 #558：DKZ、 JUST B（同4月20日）
6月26日 #559：VERIVERY（同4月27日）
7月1日 #560：ムンビョル（MAMAMOO）、PURPLE KISS（同5月4日）
7月3日 #561：LE SSERAFIM（同5月11日）
6月5日 #553：WEi（同3月16日）
6月10日 #554：Stray Kids（同3月23日）
6月12日 #555：OH MY GIRL（同3月30日）
6月17日 #556：IVE（同4月6日）
6月19日 #557：DREAMCATCHER（同4月13日）
6月24日 #558：DKZ、 JUST B（同4月20日）
6月26日 #559：VERIVERY（同4月27日）
7月1日 #560：ムンビョル（MAMAMOO）、PURPLE KISS（同5月4日）
7月3日 #561：LE SSERAFIM（同5月11日）
▼アンコール放送（毎週土曜 午前5時～6時）
6月4日 #535：LABOUM （韓国放送日：2021年11月3日）
6月11日 #536：ムンビン（ASTRO）、ユンサナ（ASTRO）、ジャンジュン（Golden Child）、ジュチャン（Golden Child）、キム・ドンハン（WEi）、キム・ヨハン（WEi）（同11月10日）
6月18日 #537：ONEUS（同11月17日）
6月25日 #538：2AM（同11月24日）
7月2日 #539：Weki Meki（同12月1日）
7月9日 #540：IVE（同12月8日）
7月16日 #541：ONF（同12月15日）
7月23日 #542：インソン（SF9）、ダウォン（SF9）、ダヨン（宇宙少女）、ヨルム（宇宙少女） 特別MC回（同12月22日）
7月30日 #543：Xdinary Heroes（同1月5日）
6月4日 #535：LABOUM （韓国放送日：2021年11月3日）
6月11日 #536：ムンビン（ASTRO）、ユンサナ（ASTRO）、ジャンジュン（Golden Child）、ジュチャン（Golden Child）、キム・ドンハン（WEi）、キム・ヨハン（WEi）（同11月10日）
6月18日 #537：ONEUS（同11月17日）
6月25日 #538：2AM（同11月24日）
7月2日 #539：Weki Meki（同12月1日）
7月9日 #540：IVE（同12月8日）
7月16日 #541：ONF（同12月15日）
7月23日 #542：インソン（SF9）、ダウォン（SF9）、ダヨン（宇宙少女）、ヨルム（宇宙少女） 特別MC回（同12月22日）
7月30日 #543：Xdinary Heroes（同1月5日）
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