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北朝鮮が弾道ミサイル発射　バイデン氏アジア訪問直後

2022年5月25日 07時13分 (5月25日 07時25分更新)
　北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（朝鮮中央通信＝共同）

　北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（朝鮮中央通信＝共同）

　【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は２５日、北朝鮮が東に向けて弾道ミサイルを発射したと明らかにした。日本政府も、弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。既に落下したとみられるという。日米韓３カ国政府が詳しい分析を進めている。
　バイデン米大統領が就任後初めての日韓訪問を２４日に終えたばかりのタイミングでの発射となった。

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