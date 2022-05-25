米津玄師「M八七」（エムはちじゅうなな）が、週間DL数4.5万DL（45,093DL）を記録し、5月25日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、先週5/23付に続き2週連続1位を獲得。これで累積DL数は8.2万DL（82,343DL）となった。

また本作は、同日付の「オリコン週間シングルランキング」で、初週22.9万枚を売り上げ、初登場2位にランクイン。初週売上22.9万枚は、ソロアーティストでは今年度【※】最高初週売上を記録した。

なお、本作は公開中の映画『シン・ウルトラマン』の主題歌に起用されている。

「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2022/5/30付：2022年5月16日～5月22日＞

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