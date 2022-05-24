バンテリンドームナゴヤ内の展示会場

中日は24日、「頂点を知る若き男たちが頂点へと導く一戦必勝の交流戦」と題した展示イベントをバンテリンドームナゴヤでスタートさせた。高校時代に甲子園を制した小笠原（東海大相模）、清水（花崎徳栄）、根尾（大阪桐蔭）、石川昂（東邦）、明治神宮大会を優勝した高橋宏（中京大中京）の5選手が実際に着用したユニホーム、当時の新聞記事が展示されている。

開催は5月24～26日の西武戦、同31日～6月2日の楽天戦。バンテリンドームナゴヤ内4ゲート付近で行われている。