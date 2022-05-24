読テレ音楽特番『カミオト』タイムテーブル公開 なにわ男子、Aぇ! group、JO1ら30組超
2022年5月24日 05時00分 (5月24日 06時05分更新)
読売テレビで28日に生放送される音楽特番『カミオト－上方音祭－』（前11：55～後5：00 ※関西ローカル）のタイムテーブルが23日、公開された。
昨年スタートした『カミオト』は、「音楽でつながろう」を合言葉に5時間5分の生放送。関西ゆかりのアーティスト30組以上が生パフォーマンスを繰り広げる。
トークナビゲーターは、海原やすよ ともこが2年連続で担当。スペシャルサポーターはAぇ! group（関西ジャニーズJr.）が務め、イベントナビゲーターはニューヨーク、番組進行は澤口実歩アナウンサーと佐藤佳奈アナウンサーが担当する。
■タイムテーブル（時間帯ごとの掲載順は50音順）
※変更の可能性あり
※変更の可能性あり
▼午前11時55分～
青山テルマ「そばにいるね」
上沼恵美子「大阪ラプソディー」
香西かおり「恋街しぐれ」
倖田來未「恋のつぼみ」or「100のコドク達へ」
JO1「With Us」
ハラミちゃん「大阪LOVER」or「SPアニメメドレー」or「銀河鉄道999」
flumpool「君に届け」
青山テルマ「そばにいるね」
上沼恵美子「大阪ラプソディー」
香西かおり「恋街しぐれ」
倖田來未「恋のつぼみ」or「100のコドク達へ」
JO1「With Us」
ハラミちゃん「大阪LOVER」or「SPアニメメドレー」or「銀河鉄道999」
flumpool「君に届け」
▼午後1時～
★名作アニメ主題歌SP
★名作アニメ主題歌SP
熊木杏里「誕生日」
SHE’S「Dance With Me」
SCANDAL「愛にならなかったのさ」
西川貴教「鉄血Gravity」or「Get Wild」
ファーストサマーウイカ「Open the Door」
SHE’S「Dance With Me」
SCANDAL「愛にならなかったのさ」
西川貴教「鉄血Gravity」or「Get Wild」
ファーストサマーウイカ「Open the Door」
▼午後2時～
★名作アニメ主題歌SP
★名作アニメ主題歌SP
Aぇ! group（関西ジャニーズJr.）「友よ」or「フラワー」
大塚愛「星空レコード」or「黒毛和牛上塩タン焼680円」
岡崎体育「なにをやってもあかんわ」
キュウソネコカミ「Welcome to 西宮」
なにわ男子「The Answer」
西川貴教「鉄血Gravity」or「Get Wild」
ハラミちゃん「大阪LOVER」or「SPアニメメドレー」or「銀河鉄道999」
BiSH「ごめんね」
大塚愛「星空レコード」or「黒毛和牛上塩タン焼680円」
岡崎体育「なにをやってもあかんわ」
キュウソネコカミ「Welcome to 西宮」
なにわ男子「The Answer」
西川貴教「鉄血Gravity」or「Get Wild」
ハラミちゃん「大阪LOVER」or「SPアニメメドレー」or「銀河鉄道999」
BiSH「ごめんね」
▼午後3時～
INI「BOMBARDA」
NMB48「てっぺんとったんで！」吉本新喜劇コラボスペシャルver.
大塚愛「星空レコード」or「黒毛和牛上塩タン焼680円」
小杉竜一（ブラックマヨネーズ）
コブクロ「Days」
Da-iCE「Promise」
乃木坂46「届かなくたって…」「おいでシャンプー」
FANTASTICS from EXILE TRIBE「サンタモニカ・ロリポップ」
INI「BOMBARDA」
NMB48「てっぺんとったんで！」吉本新喜劇コラボスペシャルver.
大塚愛「星空レコード」or「黒毛和牛上塩タン焼680円」
小杉竜一（ブラックマヨネーズ）
コブクロ「Days」
Da-iCE「Promise」
乃木坂46「届かなくたって…」「おいでシャンプー」
FANTASTICS from EXILE TRIBE「サンタモニカ・ロリポップ」
▼午後4時～
asmi「PAKU」
Aぇ！group（関西ジャニーズJr.）「友よ」or「フラワー」
倖田來未「恋のつぼみ」or「100のコドク達へ」
ZILLION「やめとこっか」
白間美瑠「Shine Bright」
Novelbright「愛とか恋とか」
ハラミちゃん「大阪LOVER」or「SPアニメメドレー」or「銀河鉄道999」
BE:FIRST「Betrayal Game」
堀内孝雄「冬の稲妻」
asmi「PAKU」
Aぇ！group（関西ジャニーズJr.）「友よ」or「フラワー」
倖田來未「恋のつぼみ」or「100のコドク達へ」
ZILLION「やめとこっか」
白間美瑠「Shine Bright」
Novelbright「愛とか恋とか」
ハラミちゃん「大阪LOVER」or「SPアニメメドレー」or「銀河鉄道999」
BE:FIRST「Betrayal Game」
堀内孝雄「冬の稲妻」
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