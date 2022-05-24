読売テレビで28日に生放送される音楽特番『カミオト－上方音祭－』（前11：55～後5：00 ※関西ローカル）のタイムテーブルが23日、公開された。

昨年スタートした『カミオト』は、「音楽でつながろう」を合言葉に5時間5分の生放送。関西ゆかりのアーティスト30組以上が生パフォーマンスを繰り広げる。

トークナビゲーターは、海原やすよ ともこが2年連続で担当。スペシャルサポーターはAぇ! group（関西ジャニーズJr.）が務め、イベントナビゲーターはニューヨーク、番組進行は澤口実歩アナウンサーと佐藤佳奈アナウンサーが担当する。

■タイムテーブル（時間帯ごとの掲載順は50音順）

※変更の可能性あり

▼午前11時55分～

青山テルマ「そばにいるね」

上沼恵美子「大阪ラプソディー」

香西かおり「恋街しぐれ」

倖田來未「恋のつぼみ」or「100のコドク達へ」

JO1「With Us」

ハラミちゃん「大阪LOVER」or「SPアニメメドレー」or「銀河鉄道999」

flumpool「君に届け」

▼午後1時～

★名作アニメ主題歌SP

熊木杏里「誕生日」

SHE’S「Dance With Me」

SCANDAL「愛にならなかったのさ」

西川貴教「鉄血Gravity」or「Get Wild」

ファーストサマーウイカ「Open the Door」

▼午後2時～

★名作アニメ主題歌SP

Aぇ! group（関西ジャニーズJr.）「友よ」or「フラワー」

大塚愛「星空レコード」or「黒毛和牛上塩タン焼680円」

岡崎体育「なにをやってもあかんわ」

キュウソネコカミ「Welcome to 西宮」

なにわ男子「The Answer」

西川貴教「鉄血Gravity」or「Get Wild」

ハラミちゃん「大阪LOVER」or「SPアニメメドレー」or「銀河鉄道999」

BiSH「ごめんね」

▼午後3時～

INI「BOMBARDA」

NMB48「てっぺんとったんで！」吉本新喜劇コラボスペシャルver.

大塚愛「星空レコード」or「黒毛和牛上塩タン焼680円」

小杉竜一（ブラックマヨネーズ）

コブクロ「Days」

Da-iCE「Promise」

乃木坂46「届かなくたって…」「おいでシャンプー」

FANTASTICS from EXILE TRIBE「サンタモニカ・ロリポップ」

▼午後4時～

asmi「PAKU」

Aぇ！group（関西ジャニーズJr.）「友よ」or「フラワー」

倖田來未「恋のつぼみ」or「100のコドク達へ」

ZILLION「やめとこっか」

白間美瑠「Shine Bright」

Novelbright「愛とか恋とか」

ハラミちゃん「大阪LOVER」or「SPアニメメドレー」or「銀河鉄道999」

BE:FIRST「Betrayal Game」

堀内孝雄「冬の稲妻」

関連キーワード エンタメ総合