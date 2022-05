King & Princeアルバム『Made in』初回限定盤Bジャケット

人気グループ・King & Princeがデビュー4周年を迎えた23日、通算4枚目アルバム『Made in』(6月29日発売)のアーティスト写真とジャケット写真を解禁した。

ジャケット写真の共通テーマは、伝統を「継承する」という意味と、入口や顔として「迎え入れる」「招く」という意味を持つ“暖簾”。ジャニーズのエンターテイメントを継承し、ティアラ(King & Princeファン)や新しいお客さまを迎え入れる姿を表す。

本作は、Made in “JAPAN”、Made in “Johnny‘s”、Made in “King & Prince”…などそれぞれの場所やルーツを大切にしながら、“今 目の前にいる人を幸せにする”ために、“今 King & Princeができること”をコンセプトとしたアルバム。「恋降る月夜に君想ふ」「Lovin‘ you」「踊るように人生を。」を含む全16曲(通常盤のみ全17曲)が収録される。

初回限定盤A・B(いずれもCD+DVD)、通常盤(CD)の3形態。初回限定盤Aのジャケットは、伝統を継承することへの強い覚悟を示した表情で、5メートル×8.1メートルの巨大暖簾の前に5人が立つ。初回限定盤Bは“King & Prince”という場所にさまざまな人を迎え入れる姿を、通常盤は暖簾の内側からお客さまを招く姿を、それぞれ表現している。

本作を携えた全国アリーナツアー『King & Prince ARENA TOUR 2022 ~Made in~』(7都市33公演)の開催も発表された。

関連キーワード 音楽