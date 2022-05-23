NHK音楽番組『Venue101』公開収録第3弾はasmi、Juice=Juice、Dios
2022年5月23日 17時00分 (5月23日 18時06分更新)
4月からスタートしたNHK総合の音楽番組『Venue101』（ベニューワンオーワン、毎週土曜 後11：00）の特別番組『Venue101 EXTRA』出演アーティスト第3弾として、asmi、Juice=Juice、Diosの3組が発表となった。
濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花がMCを務める同番組は通常、東京・渋谷のNHK 101スタジオから生放送しているが、今回の特番は。6月18日に大阪・NHK大阪ホールで公開収録が行われる。
6月25日、7月2日の2週にわたって放送予定。
■『Venue101 EXTRA』出演アーティスト
asmi ★
梅田サイファー
ELAIZA
Juice=Juice ★
Dios ★
BE:FIRST
フォーエイト48
yama
由薫
※50音順 ★＝第3弾発表
asmi ★
梅田サイファー
ELAIZA
Juice=Juice ★
Dios ★
BE:FIRST
フォーエイト48
yama
由薫
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