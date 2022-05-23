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東方神起、約2年半ぶり来日公演　ファンクラブイベントツアー開催中

2022年5月23日 11時40分 (5月23日 13時06分更新)
来日ファンクラブイベント『Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN ～TOURS～』を開催した東方神起

来日ファンクラブイベント『Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN ～TOURS～』を開催した東方神起

　東方神起が22日、約2年半ぶりとなる来日ファンクラブイベント『Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN ～TOURS～』（全21公演）の9公演目を横浜・ぴあアリーナMMで開催した。
【ライブ写真】企画コーナーで笑顔を見せる東方神起
　今回のイベントは、「より早く、より多くのファンに会いに行きたい」という東方神起の想いから、ファンクラブイベントツアーという形で開催。FCイベントとしては自身最多となる全21公演、約14万人の動員を予定し、海外アーティストの来日公演としてはコロナ禍以降、最多の公演数となる。
　トークや企画コーナー、ライブパフォーマンスも行われ、東方神起もファンも久々の再会に感激。イベントは6月末まで、大阪、福岡、名古屋で計12公演が行われる。
■東方神起ファンクラブイベント2022
『Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN 〜TOURS〜』
6月7日（火）：大阪・大阪城ホール
6月8日（水）：大阪・大阪城ホール
6月18日（土）：福岡・マリンメッセ福岡A館
6月19日（日）：福岡・マリンメッセ福岡A館
6月25日（土）：愛知・Aichi Sky Expo 展示ホールA
6月26日（日）：愛知・Aichi Sky Expo 展示ホールA
※いずれも昼夜2公演　終了分は割愛
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