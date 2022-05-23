来日ファンクラブイベント『Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN ～TOURS～』を開催した東方神起

東方神起が22日、約2年半ぶりとなる来日ファンクラブイベント『Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN ～TOURS～』（全21公演）の9公演目を横浜・ぴあアリーナMMで開催した。

今回のイベントは、「より早く、より多くのファンに会いに行きたい」という東方神起の想いから、ファンクラブイベントツアーという形で開催。FCイベントとしては自身最多となる全21公演、約14万人の動員を予定し、海外アーティストの来日公演としてはコロナ禍以降、最多の公演数となる。

トークや企画コーナー、ライブパフォーマンスも行われ、東方神起もファンも久々の再会に感激。イベントは6月末まで、大阪、福岡、名古屋で計12公演が行われる。

■東方神起ファンクラブイベント2022

『Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN 〜TOURS〜』

6月7日（火）：大阪・大阪城ホール

6月8日（水）：大阪・大阪城ホール

6月18日（土）：福岡・マリンメッセ福岡A館

6月19日（日）：福岡・マリンメッセ福岡A館

6月25日（土）：愛知・Aichi Sky Expo 展示ホールA

6月26日（日）：愛知・Aichi Sky Expo 展示ホールA

※いずれも昼夜2公演 終了分は割愛

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