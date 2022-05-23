東方神起、約2年半ぶり来日公演 ファンクラブイベントツアー開催中
2022年5月23日 11時40分 (5月23日 13時06分更新)
東方神起が22日、約2年半ぶりとなる来日ファンクラブイベント『Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN ～TOURS～』（全21公演）の9公演目を横浜・ぴあアリーナMMで開催した。
今回のイベントは、「より早く、より多くのファンに会いに行きたい」という東方神起の想いから、ファンクラブイベントツアーという形で開催。FCイベントとしては自身最多となる全21公演、約14万人の動員を予定し、海外アーティストの来日公演としてはコロナ禍以降、最多の公演数となる。
トークや企画コーナー、ライブパフォーマンスも行われ、東方神起もファンも久々の再会に感激。イベントは6月末まで、大阪、福岡、名古屋で計12公演が行われる。
■東方神起ファンクラブイベント2022
『Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN 〜TOURS〜』
6月7日（火）：大阪・大阪城ホール
6月8日（水）：大阪・大阪城ホール
6月18日（土）：福岡・マリンメッセ福岡A館
6月19日（日）：福岡・マリンメッセ福岡A館
6月25日（土）：愛知・Aichi Sky Expo 展示ホールA
6月26日（日）：愛知・Aichi Sky Expo 展示ホールA
※いずれも昼夜2公演 終了分は割愛
『Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN 〜TOURS〜』
6月7日（火）：大阪・大阪城ホール
6月8日（水）：大阪・大阪城ホール
6月18日（土）：福岡・マリンメッセ福岡A館
6月19日（日）：福岡・マリンメッセ福岡A館
6月25日（土）：愛知・Aichi Sky Expo 展示ホールA
6月26日（日）：愛知・Aichi Sky Expo 展示ホールA
※いずれも昼夜2公演 終了分は割愛
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