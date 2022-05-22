ヤクルトが逃げ切った。一回に山崎の適時三塁打などで２点を先制し、二回の塩見の適時打、五回の村上の適時二塁打などで効果的に加点した。２番手の木沢が２勝目、マクガフが１３セーブ目。ＤｅＮＡは好機を生かし切れなかった。