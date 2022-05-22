▽エンゼルス―アスレチックス（２１日・アナハイム）

エンゼルスの大谷は「１番・指名打者」でフル出場し、４打数２安打、１得点だった。内容は三塁内野安打、一ゴロ、左前打、遊ゴロで打率は２割５分５厘。チームは５―３で勝った。（共同）

