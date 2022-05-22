速報
アスレチックス戦の１回、内野安打を放つエンゼルス・大谷＝アナハイム（共同）
関連キーワード
大谷、５試合ぶり複数安打 鈴木１安打、筒香２安打
【アナハイム共同】米大リーグは２１日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はアナハイムでのアスレチックス戦...
5月22日
ウッズが棄権、全米プロ第３日 復帰２戦目、右脚に痛み
【タルサ（米オクラホマ州）共同】男子ゴルフのタイガー・ウッズ（４６）＝米国＝が２１日、オクラホマ州タ...
ヤンキース選手が黒人差別発言か 大リーグ機構が調査へ
米大リーグ、ホワイトソックスで黒人の遊撃手アンダーソンが２１日、ヤンキースの内野手ドナルドソンから同...
パイレーツの筒香は２安打１打点 カージナルス戦
▽パイレーツ―カージナルス（２１日・ピッツバーグ）
パイレーツの筒香は、「６番・指名打者」でフル...
松山５５位、星野陸は３６位 ウッズ棄権、全米ゴルフ
【タルサ（米オクラホマ州）共同】男子ゴルフのメジャー第２戦、全米プロ選手権は２１日、オクラホマ州タル...
カブス鈴木は１安打１打点 ダイヤモンドバックス戦
▽カブス―ダイヤモンドバックス（２１日・シカゴ）
カブスの鈴木は「３番・右翼」でフル出場し、５打...