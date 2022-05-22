▽パイレーツ―カージナルス（２１日・ピッツバーグ）

パイレーツの筒香は、「６番・指名打者」でフル出場し、４打数２安打１打点だった。内容は中越え二塁打（打点１）、中前打、遊ゴロ、三ゴロで打率は１割７分５厘。チームは４―５で敗れた。（共同）

